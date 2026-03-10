「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「寫真網紅」許玲玲黑歷史曝光！　鈔能力議員梁為超回應疑說謊

梁為超（左）的前妻（右）為藝術大學音樂系的高材生，曾舉辦音樂會為丈夫助選造勢。（翻攝梁為超臉書）

▲梁為超（左）的前妻（右）為藝術大學音樂系的高材生，曾舉辦音樂會為丈夫助選造勢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了A先生之外，另名友人C先生也為B先生抱不平，他向本刊表示，去年11月間，B先生就發現梁為超派司機來接許玲玲的頻率很高，許原本還會大方讓B先生看的手機，也開始更改密碼、上鎖。為此，B先生直接打電話給梁攤牌，梁聲稱許說自己沒有男朋友，後續則不了了之。

C先生告訴本刊，本名許惠玲的許玲玲是高雄人，北上發展時已有婚姻，後來她認識了一名叫做Jerry的富少，想與其交往，竟南下要求老公簽字離婚；2021年間，許捲入一樁假名媛假借蔣萬安名義詐騙的案件，成為媒體報導中的受害人，從事醫療器材生意的B先生居中協助，進而認識許，後來2人便在一起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許玲玲在晶華酒店挑選精品包自拍，在後面的梁為超（箭頭處）也入鏡。（讀者提供）

▲許玲玲在晶華酒店挑選精品包自拍，在後面的梁為超（箭頭處）也入鏡。

交往四年多以來，B先生除了每個月給許玲玲5萬元當作生活費外，還會另存10萬元到許的戶頭，就連B先生使用的保時捷名車也登記在許的名下。沒想到許這一次琵琶別抱，卻不甘淨身出戶，不僅戶頭的錢不願還給B先生，還把B先生放在她那邊的勞力士、沛納海等總價百萬元的名錶通通帶走，甚至報警說保時捷遭竊，害B先生變成偷車賊，被警方傳喚。

C先生表示：「成年情侶分手不應該這麼難看！只要說『不愛了』就好，因為B先生有過婚姻和小孩，所以不急著再次步入婚姻，但許玲玲卻藉口說自己已經35歲，渴望有個家庭，還責怪B先生不為她著想，讓B先生相當愧疚。沒想到許現在竟與小孩已念大學的梁為超交往，根本是自打嘴巴！更離譜的是，許把B先生的錢財捲走，還誣陷他，簡直欺人太甚！」

梁為超曾在情人節時送花給妻子秀恩愛，還在臉書PO文，如今卻爆出已離婚。（翻攝梁為超臉書）

▲梁為超曾在情人節時送花給妻子秀恩愛，還在臉書PO文，如今卻爆出已離婚。

本刊調查，52歲的梁為超不僅是四連霸議員，還曾任桃園市議會國民黨團總召，自詡是具備教育及民生專業的議員。梁先前結婚多年，2014年競選連任時，當時的梁妻還舉辦音樂會幫忙造勢；4年前選舉，也穿起背心陪丈夫跑行程；2024年，2人還一同出席兒子的高中畢業典禮。如今梁為超卻爆出包養醜聞，會否衝擊年底選情？值得觀察。

梁為超曾在情人節時送花給妻子秀恩愛，還在臉書PO文，如今卻爆出已離婚。（翻攝梁為超臉書）

▲梁為超曾在情人節時送花給妻子秀恩愛，還在臉書PO文，如今卻爆出已離婚。

針對遭控包養寫真網紅許玲玲並涉賭一事，梁向本刊表示已於2024年3月13日與妻子簽字離婚，並提供身分證作為證明，所以自認要跟誰來往應該都是個人自由；另外梁也強調與許女只是認識的關係，並沒有包養，也沒有提供住處或金援，更不曾到許的住處找她，但對比本刊所掌握的畫面及證據可以發現，梁明顯是在說謊。

至於賭德州撲克，梁則解釋只是為了跟朋友聚會好玩，且也是很久之前的事了。


更多鏡週刊報導
議員包養辣網紅5／大尺度外拍、醫美代言闖名號　電眼精靈許玲玲青澀照差異大
議員包養辣網紅／月供20萬租豪宅包養　桃園四連霸議員驚爆包養火辣網紅

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮
美國打線爆發！2轟單局狂取5分
快訊／郭書瑤弟減刑　改判3年
大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心
卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責
3比4遭淘汰！休息區「內鬨」爆衝突
快訊／台股暴力反彈！台積電大漲
獨／摩鐵命案　21歲女倒臥浴室死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／5縣市低溫特報！　急凍跌破10度

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

快訊／「鸚鵡」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／5縣市低溫特報！　急凍跌破10度

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

體育粉專挺文保景「沒有故意搞台灣」：完全能理解不出棒的行為

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮

9億CEO豪宅雙屍命案　要男友機車快遞K他命...富家女害死人起訴

最新內閣首長財產申報曝　鄭麗君夫婦身家12億

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

美國隊打線爆發！賈吉炸2分砲　安東尼再補一轟單局狂取5分

張政禹回顧臨危受命赴日救援　盼球迷「不要贏球的時候才愛我們」

高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮

扯鈴教練魯紀賢共諜案二審宣判　藝人郭書瑤弟減刑改判3年

傳MQ-9B無人機交機再延宕　顧立雄澄清「並沒有」：交驗進度正常

凱特王妃訂製新衣　挺拔墊肩配百褶裙又帥又美

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

生活熱門新聞

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

探8℃！　下波還會更冷

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

茶湯會一家接著一家關？業者曝原因　

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

原來，梁為超除了送花、送手機、送水果，還會跟許玲玲討論股票投資，而且只要聽許說虧錢，就會轉3、5萬元給她貼補損失。有一次許在梁的推薦下買入股票，結果慘賠約50萬元，梁竟大器地向許表示，近期有個案子即將簽約，只要簽約成功，會直接包50萬元大紅包彌補，梁甚至還約許在晶華酒店地下街碰面，買了一個香奈兒包賠罪，出手十分闊綽。

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

關鍵字：

鏡週刊梁為超許玲玲

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

探8℃！　強冷空氣來了

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面