「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

▲梁為超（左）的前妻（右）為藝術大學音樂系的高材生，曾舉辦音樂會為丈夫助選造勢。（圖／鏡週刊提供，下同）

除了A先生之外，另名友人C先生也為B先生抱不平，他向本刊表示，去年11月間，B先生就發現梁為超派司機來接許玲玲的頻率很高，許原本還會大方讓B先生看的手機，也開始更改密碼、上鎖。為此，B先生直接打電話給梁攤牌，梁聲稱許說自己沒有男朋友，後續則不了了之。

C先生告訴本刊，本名許惠玲的許玲玲是高雄人，北上發展時已有婚姻，後來她認識了一名叫做Jerry的富少，想與其交往，竟南下要求老公簽字離婚；2021年間，許捲入一樁假名媛假借蔣萬安名義詐騙的案件，成為媒體報導中的受害人，從事醫療器材生意的B先生居中協助，進而認識許，後來2人便在一起。

▲許玲玲在晶華酒店挑選精品包自拍，在後面的梁為超（箭頭處）也入鏡。

交往四年多以來，B先生除了每個月給許玲玲5萬元當作生活費外，還會另存10萬元到許的戶頭，就連B先生使用的保時捷名車也登記在許的名下。沒想到許這一次琵琶別抱，卻不甘淨身出戶，不僅戶頭的錢不願還給B先生，還把B先生放在她那邊的勞力士、沛納海等總價百萬元的名錶通通帶走，甚至報警說保時捷遭竊，害B先生變成偷車賊，被警方傳喚。

C先生表示：「成年情侶分手不應該這麼難看！只要說『不愛了』就好，因為B先生有過婚姻和小孩，所以不急著再次步入婚姻，但許玲玲卻藉口說自己已經35歲，渴望有個家庭，還責怪B先生不為她著想，讓B先生相當愧疚。沒想到許現在竟與小孩已念大學的梁為超交往，根本是自打嘴巴！更離譜的是，許把B先生的錢財捲走，還誣陷他，簡直欺人太甚！」

▲梁為超曾在情人節時送花給妻子秀恩愛，還在臉書PO文，如今卻爆出已離婚。

本刊調查，52歲的梁為超不僅是四連霸議員，還曾任桃園市議會國民黨團總召，自詡是具備教育及民生專業的議員。梁先前結婚多年，2014年競選連任時，當時的梁妻還舉辦音樂會幫忙造勢；4年前選舉，也穿起背心陪丈夫跑行程；2024年，2人還一同出席兒子的高中畢業典禮。如今梁為超卻爆出包養醜聞，會否衝擊年底選情？值得觀察。

針對遭控包養寫真網紅許玲玲並涉賭一事，梁向本刊表示已於2024年3月13日與妻子簽字離婚，並提供身分證作為證明，所以自認要跟誰來往應該都是個人自由；另外梁也強調與許女只是認識的關係，並沒有包養，也沒有提供住處或金援，更不曾到許的住處找她，但對比本刊所掌握的畫面及證據可以發現，梁明顯是在說謊。

至於賭德州撲克，梁則解釋只是為了跟朋友聚會好玩，且也是很久之前的事了。



