國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布豁免「特定石油制裁」　 淡化飆漲危機

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，為應對美國與以色列聯手空襲伊朗後引發的能源價格波動，美方將「豁免特定石油相關制裁」以壓低價格。儘管全球石油市場因荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸中斷而出現劇烈跳漲，川普仍淡化其影響，堅稱戰爭最終會讓美國家庭支付更低的油氣費用。

宣布豁免石油制裁　川普：長期來看油價會更低

根據CNN報導，川普在9日的記者會上指出，隨著美以兩國打擊伊朗，導致加油站油價上漲，行政團隊將採取行動，「我們將豁免特定與石油相關的制裁，以降低價格。我們對一些國家設有制裁，在情況好轉之前，我們會解除這些制裁。」

目前伊朗與俄羅斯均屬受制裁最嚴重的產油國，川普並未指明具體解除哪些制裁，但近期已給予印度豁免，允許其在削減對伊採購的前提下，增加對俄石油進口。川普強調，儘管短期波動，但這場衝突最終將結束威脅，並在長遠看來壓低油價。

淡化油價飆漲影響　強調「美國石油儲量充足」

自美以首度空襲伊朗以來，全球油價一度在9日逼近每桶120美元，隨後才稍見回落。對此，川普表現得毫不在意，並直言荷姆茲海峽將維持安全，「我們正在徹底終結威脅，結果將是為美國家庭帶來更低的石油與天然氣價格。」

川普更主張，供應緊縮對其他國家的衝擊遠大於美國，「這對我們其實沒什麼影響，我們有非常豐富的石油。」他也聲稱自己早預料到油價會上漲，甚至認為目前的漲幅比他想像中還要少。

痛批伊朗襲擊鄰國「愚不可及」　暗示戰爭快結束

針對伊朗報復性襲擊巴林、阿聯、卡達及沙烏地阿拉伯等國，川普抨擊這項決定「愚不可及且非常愚蠢」。他指出，這些鄰國本來大多保持中立，但在遭受攻擊後，反而全都站到了美方陣營，並成功發動回擊。

川普認為，這場進入第二週的衝突可能「很快」就會結束。他表示，包含領導層在內的兩層領導體系都已經消失，尤其是前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）死於空襲後，由其子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任。

美軍已擊中逾5000目標　目標「差不多已達成」

在軍事進展方面，川普表示美軍至今已打擊超過5000個目標，部分涉及電力生產的重要設施則被留著以後用，以防萬一。

他強調，美軍在伊朗的目標差不多已經達成，並稱這場行動是一次短期出征，已徹底掃除伊朗境內的部隊，距離最終勝利僅一步之遙。

03/07 全台詐欺最新數據

獨／摩鐵命案　21歲女倒臥浴室死亡

石油制裁油價中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列

