議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

▲許玲玲在晶華酒店挑選精品包自拍，在後面的梁為超（箭頭處）也入鏡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

原來，梁為超除了送花、送手機、送水果，還會跟許玲玲討論股票投資，而且只要聽許說虧錢，就會轉3、5萬元給她貼補損失。有一次許在梁的推薦下買入股票，結果慘賠約50萬元，梁竟大器地向許表示，近期有個案子即將簽約，只要簽約成功，會直接包50萬元大紅包彌補，梁甚至還約許在晶華酒店地下街碰面，買了一個香奈兒包賠罪，出手十分闊綽。

不只如此，就連炙手可熱的韓國天王GD、台灣天后蔡依林的演唱會門票，只要許玲玲撒嬌要求，梁為超都會幫她拿到手。為了證明所言不假，Ａ先生向本刊出示梁、許的對話截圖，除了有轉帳跟送禮的對話外，更誇張的是，梁某天晚間還傳了一張他在德州撲克賭場的照片給許，說自己打了一小時就贏了10萬元。身為議員，竟違法賭博、出入賭場，令人傻眼。

▲許玲玲收禮後傳訊給梁為超撒嬌，讓梁心情大好，說「以後還很多」「慢慢挑」。

此外，根據Ａ先生提供的發票，梁為超在晶華酒店買給許玲玲的香奈兒包高達23萬元，而發票上打的統編則是一家登記在梁名下的投資公司，令人好奇梁到底投資了什麼，才能賺這麼多錢、抱得美人歸。

▲梁為超送許玲玲的精品包達23萬元，發票上打的統編則是一家登記在梁名下的投資公司。

而許玲玲收到香奈兒包後，當晚就傳訊息給梁為超說：「越看越喜歡！」梁則回覆許：「開心就好，你開心、我開心！」許見狀又嬌嗔地說「以後超哥改名叫超喜歡」，讓梁心情大好，他告訴許：「以後還很多」「慢慢挑」，甚至透露近期要簽一個大案子，等簽定後會再送許一個精品包。

▲梁為超某晚傳了在德州撲克賭場的照片給許，說自己打了1小時就贏了10萬元。

▲偶爾聽許玲玲股票投資失利，梁為超就會轉帳個3、5萬元給她貼補損失。

Ａ先生說：「因為梁為超不斷砸錢，所以打動了許玲玲，去年12月，許趁著男朋友Ｂ先生開刀住院期間，默默搬離2人的愛巢，直接搬進梁幫她在青埔承租的豪宅。據了解，該豪宅月租約5萬元，梁每月還會匯20萬元給許當生活費，完全不手軟！」



更多鏡週刊報導

議員包養辣網紅4／電眼精靈許玲玲黑底遭掀 桃議員梁為超陷包養風暴回應了

議員包養辣網紅5／大尺度外拍、醫美代言闖名號 電眼精靈許玲玲青澀照差異大