桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園議員梁為超包養「寫真網紅」許玲玲始末！　鈔能力搶人女友

知情人士A先生指出梁為超（左）不斷砸錢打動了許玲玲（右），許在去年12月直接搬進青埔豪宅，梁每月還會給許20萬元。（讀者提供）

▲知情人士A先生指出梁為超（左）不斷砸錢打動了許玲玲（右），許在去年12月直接搬進青埔豪宅，梁每月還會給許20萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1月29日中午12點半，梁為超的廂型車開到北市大安區高檔日式料理餐廳「匠樂」門口，車子停妥之後，梁先下車、往店內走去，許玲玲則緊跟在後下車，當天她穿著咖啡色長大衣、搭配深色褲裝，打扮相對低調，與平時在社群媒體展現的性感形象完全不同。

3/6 13：32　本刊直擊許玲玲拖著行李箱獨自工作外出搭車。

▲3/6 13：32　本刊直擊許玲玲拖著行李箱獨自工作外出搭車。

本刊調查，「匠樂割烹壽司」是日式無菜單料理餐廳，採預約制，每人餐費動輒6千元以上。用餐期間，梁為超的座車始終停在餐廳外，司機則留在車內等待。期間一對男女騎機車來到餐廳門口，提著一袋物品走向該車，隨後將袋子遞進車內交給司機，司機則將數張千元鈔票交付對方，簡短交談之後，該對男女騎車離去，整個過程僅幾分鐘。

直到下午2點多，梁為超與許玲玲步出餐廳，隨後2男2女跟著出來，等廂型車開到門口，許先上車，梁則從車上拿了一袋禮盒交給其中一名女子，該女子開心地向梁道謝；接著梁與許搭乘廂型車往桃園走，最後開進青埔新大樓的停車場，司機隨後獨自駕車離開，直到晚間8點，才又開車出現，並前往該大樓1樓的日式料理店取餐，然後送上樓，看來梁、許十分鍾愛日式料理。

許玲玲主要從事外拍模特兒工作，也曾出版過3本寫真書，在網路上頗受矚目。（翻攝尖端出版）

▲許玲玲主要從事外拍模特兒工作，也曾出版過3本寫真書，在網路上頗受矚目。

本刊發現，梁為超未現身時，許玲玲幾乎足不出戶，只有工作才會出門，她有時接外拍工作，有時則幫醫美診所代言。本月6日與7日，本刊連續兩天直擊許拖著行李箱步出豪宅，隨後搭上多元計程車，再搭高鐵前往新北板橋，最後來到捷運江子翠站附近一棟公寓旁，一名男子已在樓下等候。許下車後，隨即幫她扛行李箱、帶她上樓。據觀察，該處應該是一間攝影工作室。

許玲玲主要從事外拍模特兒工作，也曾出版過3本寫真書，在網路上頗受矚目。（翻攝尖端出版）

▲許玲玲主要從事外拍模特兒工作，也曾出版過3本寫真書，在網路上頗受矚目。

至於許玲玲與梁為超是如何搭上線？知情人士Ａ先生告訴本刊，2人是1年多前在飯局上認識，梁一見到許就驚為天人，事後傳訊息給許說要追她、照顧她，遇到情人節、耶誕節，梁花錢送禮更是毫不手軟。

「當時許玲玲其實已經有1個交往4年多的男友Ｂ先生，為了怕他誤會，許甚至會把梁為超傳的訊息截圖、轉傳給Ｂ先生，抱怨說梁很煩人。Ｂ先生一開始也不以為意，認為梁只是某個瘋狂的粉絲。」Ａ先生說，沒想到梁後來不斷發動金錢攻勢，最後成功把許從Ｂ先生身邊搶走。


議員包養辣網紅3／私訊截圖揭重金把妹不手軟　梁為超違法豪賭鐵證曝光
議員包養辣網紅4／電眼精靈許玲玲黑底遭掀　桃議員梁為超陷包養風暴回應了

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」
文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差
桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養
「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布當媽！　尪激動狂親閃爆
大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走
林安可經典賽15打數僅1安　陳鏞基暖心挺前隊友說是運氣不好
「美伊戰爭快結束」台指期夜盤漲逾1500點　台積電夜盤收18

國民黨籍桃園市議員梁為超，2009年第一次當選升格前的桃園縣議員之後，連戰皆捷，至今已在中壢選區高票連任4屆議員，地方盛傳，若桃園市長張善政今年底連任成功，4年後將由立委魯明哲接班，而最有希望頂替魯立委職位者，正是梁為超，梁也因此被視為桃園藍營的明日之星，議員5連霸毫無懸念。

鏡週刊梁為超許玲玲

