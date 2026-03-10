桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

▲1/29，14:35，今年1月底，本刊直擊梁為超（右）、許玲玲（左）一起到北市高檔日式料理店與友人餐敘。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨籍桃園市議員梁為超，2009年第一次當選升格前的桃園縣議員之後，連戰皆捷，至今已在中壢選區高票連任4屆議員，地方盛傳，若桃園市長張善政今年底連任成功，4年後將由立委魯明哲接班，而最有希望頂替魯立委職位者，正是梁為超，梁也因此被視為桃園藍營的明日之星，議員5連霸毫無懸念。

不過，本刊最近接獲爆料，指梁為超在桃園青埔承租豪宅、包養身材火辣的寫真網紅許玲玲，2人不但一起出入高檔餐廳，梁還頻繁前往該豪宅與許幽會，本刊跟拍、蒐證一個多月後，確認爆料內容為真。

▲桃園市議員梁為超（左）驚爆以每月20萬元包養寫真網紅許玲玲（右）。

本刊直擊，本月3日中午12點多，梁為超的黑色LEXUS廂型車從桃園市青埔二街一棟新大樓地下停車場駛出，該大樓並非梁的住處，而是梁為了包養許玲玲承租的豪宅。本刊還曾於2月14日、2月5日、1月29日等多天，直擊梁進出該棟大樓，顯見梁、許互動十分頻繁，2人不僅共度情人節，還曾共赴北市高檔日式餐廳用餐。

▲1/29，15:55，梁的車開進桃園青埔一棟大樓地下停車場後，本刊至晚間都未曾再看到梁、許2人外出。

2月14日西洋情人節傍晚5點多，梁為超的廂型車駛入該大樓停車場，不久梁的司機從大樓走出、熟門熟路地到對面的便利商店座位區等候，他一邊滑手機、一邊看著路過行人，打發時間；1小時後，司機接起電話，結束通話後便匆匆回到大樓開車、載梁離開，但似乎因為趕時間，不時變換車道超車，最後抵達梁的中壢服務處附近一處民宅，梁獨自下車，開門進入屋內。

▲寫真網紅許玲玲身材火辣，被譽為電眼精靈，臉書粉絲數達54萬。

此外，2月5日下午1點多，本刊同樣直擊司機駕駛廂型車，載梁為超從該大樓停車場駛離，前往桃園各處跑行程，最後北上台北，可見梁經常利用行程空檔，前往該大樓與許玲玲碰面。

▲梁為超替許玲玲承租的住處位在中壢青埔二街，知情人士指出該處每月租金約5萬元。

除了低調在愛巢幽會，2人的關係在朋友圈似乎已經是公開的祕密，今年1月底，本刊就曾直擊梁、許2人毫不避諱，共赴高檔餐廳與友人餐敘。



更多鏡週刊報導

議員包養辣網紅2／高調出雙入對享高級日料 揭梁為超包養許玲玲始末

議員包養辣網紅3／私訊截圖揭重金把妹不手軟 梁為超違法豪賭鐵證曝光