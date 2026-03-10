桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

▲桃園市議員梁為超（左）驚爆以每月20萬元包養寫真網紅許玲玲（右）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨4連霸桃園市議員梁為超，驚爆承租豪宅當愛巢、每月支付20萬元生活費，包養身材火辣的寫真網紅許玲玲！本刊長期跟拍發現，梁不僅與許出入高檔餐廳，還頻繁前往豪宅與許幽會。知情人士爆料，梁為了追求有男友的許，不惜砸重金送香奈兒包，甚至補貼許的投資虧損，更扯的是，梁還自拍賭場照傳給許，自豪打牌1小時就贏了10萬元，成了涉賭鐵證，也讓他的5連霸之路，蒙上桃色與金錢的陰霾，更對年底的桃園選情投下震撼彈！

▲1/29，14:36，用餐完畢，梁、許2人坐上了梁的廂型車，隨後司機便往桃園方向駛去。

本刊直擊，本月3日中午12點多，梁為超的黑色LEXUS廂型車從桃園市青埔二街一棟新大樓地下停車場駛出，該大樓並非梁的住處，而是梁為了包養許玲玲承租的豪宅。本刊還曾於2月14日、2月5日、1月29日等多天，直擊梁進出該棟大樓，顯見梁、許互動十分頻繁，2人不僅共度情人節，還曾共赴北市高檔日式餐廳用餐。

▲梁為超替許玲玲承租的住處位在中壢青埔二街，知情人士指出該處每月租金約5萬元。

本刊發現，梁為超未現身時，許玲玲幾乎足不出戶，只有工作才會出門，她有時接外拍工作，有時則幫醫美診所代言。至於許玲玲與梁為超是如何搭上線？知情人士Ａ先生告訴本刊，2人是1年多前在飯局上認識，梁一見到許就驚為天人，事後傳訊息給許說要追她、照顧她，遇到情人節、耶誕節，梁花錢送禮更是毫不手軟。

▲寫真網紅許玲玲身材火辣，被譽為電眼精靈，臉書粉絲數達54萬。

「當時許玲玲其實已經有一個交往4年多的男友Ｂ先生，為了怕他誤會，許甚至會把梁為超傳的訊息截圖、轉傳給Ｂ先生，抱怨說梁很煩人。Ｂ先生一開始也不以為意，認為梁只是某個瘋狂的粉絲。」Ａ先生說，沒想到梁後來不斷發動金錢攻勢，最後成功把許從Ｂ先生身邊搶走。

▲許玲玲在晶華酒店挑選精品包自拍，在後面的梁為超（箭頭處）也入鏡。

不只如此，就連炙手可熱的韓國天王GD、台灣天后蔡依林的演唱會門票，只要許玲玲撒嬌要求，梁為超都會幫她拿到手。為了證明所言不假，Ａ先生向本刊出示梁、許的對話截圖，除了有轉帳跟送禮的對話外，更誇張的是，梁某天晚間還傳了一張他在德州撲克賭場的照片給許，說自己打了1小時就贏了10萬元。身為議員，竟違法賭博、出入賭場，令人傻眼。

▲梁為超送許玲玲的精品包達23萬元，發票上打的統編則是一家登記在梁名下的投資公司。

Ａ先生說：「因為梁為超不斷砸錢，所以打動了許玲玲，去年12月，許趁著男朋友Ｂ先生開刀住院期間，默默搬離2人的愛巢，直接搬進梁幫她在青埔承租的豪宅。據了解，該豪宅月租約5萬元，梁每月還會匯20萬元給許當生活費，完全不手軟！」

除了Ａ先生之外，另名友人Ｃ先生也為Ｂ先生抱不平，他告訴本刊，許這一次琵琶別抱，卻不甘淨身出戶，不僅戶頭的錢不願還給Ｂ先生，還把Ｂ先生放在她那邊的勞力士、沛納海等總價百萬元的名錶通通帶走，甚至報警說保時捷遭竊，害Ｂ先生變成偷車賊，被警方傳喚，簡直欺人太甚！

▲梁為超（左）的前妻（右）為藝術大學音樂系的高材生，曾舉辦音樂會為丈夫助選造勢。

針對遭控包養寫真網紅許玲玲並涉賭一事，梁向本刊表示已於2024年3月13日與妻子簽字離婚，並提供身分證作為證明，所以自認要跟誰來往應該都是個人自由；另外梁也強調與許女只是認識的關係，並沒有包養，也沒有提供住處或金援，更不曾到許的住處找她，但對比本刊所掌握的畫面及證據可以發現，梁明顯是在說謊。

至於賭德州撲克，梁則解釋只是為了跟朋友聚會好玩，且也是很久之前的事了。



更多鏡週刊報導

議員包養辣網紅1／情人節偷空幽會網紅許玲玲 梁為超進出青埔愛巢直擊

議員包養辣網紅2／高調出雙入對享高級日料 揭梁為超包養許玲玲始末