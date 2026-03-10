　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

桃園市議員梁為超（左）驚爆以每月20萬元包養寫真網紅許玲玲（右）。（讀者提供）

▲桃園市議員梁為超（左）驚爆以每月20萬元包養寫真網紅許玲玲（右）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨4連霸桃園市議員梁為超，驚爆承租豪宅當愛巢、每月支付20萬元生活費，包養身材火辣的寫真網紅許玲玲！本刊長期跟拍發現，梁不僅與許出入高檔餐廳，還頻繁前往豪宅與許幽會。知情人士爆料，梁為了追求有男友的許，不惜砸重金送香奈兒包，甚至補貼許的投資虧損，更扯的是，梁還自拍賭場照傳給許，自豪打牌1小時就贏了10萬元，成了涉賭鐵證，也讓他的5連霸之路，蒙上桃色與金錢的陰霾，更對年底的桃園選情投下震撼彈！

1/29，14:36，用餐完畢，梁、許2人坐上了梁的廂型車，隨後司機便往桃園方向駛去。

▲1/29，14:36，用餐完畢，梁、許2人坐上了梁的廂型車，隨後司機便往桃園方向駛去。

本刊直擊，本月3日中午12點多，梁為超的黑色LEXUS廂型車從桃園市青埔二街一棟新大樓地下停車場駛出，該大樓並非梁的住處，而是梁為了包養許玲玲承租的豪宅。本刊還曾於2月14日、2月5日、1月29日等多天，直擊梁進出該棟大樓，顯見梁、許互動十分頻繁，2人不僅共度情人節，還曾共赴北市高檔日式餐廳用餐。

梁為超替許玲玲承租的住處位在中壢青埔二街，知情人士指出該處每月租金約5萬元。（翻攝Google Maps）

▲梁為超替許玲玲承租的住處位在中壢青埔二街，知情人士指出該處每月租金約5萬元。

本刊發現，梁為超未現身時，許玲玲幾乎足不出戶，只有工作才會出門，她有時接外拍工作，有時則幫醫美診所代言。至於許玲玲與梁為超是如何搭上線？知情人士Ａ先生告訴本刊，2人是1年多前在飯局上認識，梁一見到許就驚為天人，事後傳訊息給許說要追她、照顧她，遇到情人節、耶誕節，梁花錢送禮更是毫不手軟。

寫真網紅許玲玲身材火辣，被譽為電眼精靈，臉書粉絲數達54萬。（讀者提供）

▲寫真網紅許玲玲身材火辣，被譽為電眼精靈，臉書粉絲數達54萬。

「當時許玲玲其實已經有一個交往4年多的男友Ｂ先生，為了怕他誤會，許甚至會把梁為超傳的訊息截圖、轉傳給Ｂ先生，抱怨說梁很煩人。Ｂ先生一開始也不以為意，認為梁只是某個瘋狂的粉絲。」Ａ先生說，沒想到梁後來不斷發動金錢攻勢，最後成功把許從Ｂ先生身邊搶走。

許玲玲在晶華酒店挑選精品包自拍，在後面的梁為超（箭頭處）也入鏡。（讀者提供）

▲許玲玲在晶華酒店挑選精品包自拍，在後面的梁為超（箭頭處）也入鏡。

不只如此，就連炙手可熱的韓國天王GD、台灣天后蔡依林的演唱會門票，只要許玲玲撒嬌要求，梁為超都會幫她拿到手。為了證明所言不假，Ａ先生向本刊出示梁、許的對話截圖，除了有轉帳跟送禮的對話外，更誇張的是，梁某天晚間還傳了一張他在德州撲克賭場的照片給許，說自己打了1小時就贏了10萬元。身為議員，竟違法賭博、出入賭場，令人傻眼。

梁為超送許玲玲的精品包達23萬元，發票上打的統編則是一家登記在梁名下的投資公司。（讀者提供）

▲梁為超送許玲玲的精品包達23萬元，發票上打的統編則是一家登記在梁名下的投資公司。

Ａ先生說：「因為梁為超不斷砸錢，所以打動了許玲玲，去年12月，許趁著男朋友Ｂ先生開刀住院期間，默默搬離2人的愛巢，直接搬進梁幫她在青埔承租的豪宅。據了解，該豪宅月租約5萬元，梁每月還會匯20萬元給許當生活費，完全不手軟！」

除了Ａ先生之外，另名友人Ｃ先生也為Ｂ先生抱不平，他告訴本刊，許這一次琵琶別抱，卻不甘淨身出戶，不僅戶頭的錢不願還給Ｂ先生，還把Ｂ先生放在她那邊的勞力士、沛納海等總價百萬元的名錶通通帶走，甚至報警說保時捷遭竊，害Ｂ先生變成偷車賊，被警方傳喚，簡直欺人太甚！

梁為超（左）的前妻（右）為藝術大學音樂系的高材生，曾舉辦音樂會為丈夫助選造勢。（翻攝梁為超臉書）

▲梁為超（左）的前妻（右）為藝術大學音樂系的高材生，曾舉辦音樂會為丈夫助選造勢。

針對遭控包養寫真網紅許玲玲並涉賭一事，梁向本刊表示已於2024年3月13日與妻子簽字離婚，並提供身分證作為證明，所以自認要跟誰來往應該都是個人自由；另外梁也強調與許女只是認識的關係，並沒有包養，也沒有提供住處或金援，更不曾到許的住處找她，但對比本刊所掌握的畫面及證據可以發現，梁明顯是在說謊。

至於賭德州撲克，梁則解釋只是為了跟朋友聚會好玩，且也是很久之前的事了。


更多鏡週刊報導
議員包養辣網紅1／情人節偷空幽會網紅許玲玲　梁為超進出青埔愛巢直擊
議員包養辣網紅2／高調出雙入對享高級日料　揭梁為超包養許玲玲始末

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」
文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差
桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養
「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布當媽！　尪激動狂親閃爆
大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走
林安可經典賽15打數僅1安　陳鏞基暖心挺前隊友說是運氣不好
「美伊戰爭快結束」台指期夜盤漲逾1500點　台積電夜盤收18

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌7字重話回應

柯文哲被點選彰化　王世堅「4字」點評：別又講洨話

新竹縣長藍營黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

快訊／中華隊遺憾止步預賽　卓榮泰：這次經驗是未來成長的養分

白控隱匿京華城案未違法公文　國土署：僅作必要說明、依法配合偵查

中東情勢影響油氣供應、台股大跌　卓榮泰再召集會議因應

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

澎湖望安火燒山！10公頃草地成火海「直逼民宅」　31警消急灌救

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌7字重話回應

柯文哲被點選彰化　王世堅「4字」點評：別又講洨話

新竹縣長藍營黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

快訊／中華隊遺憾止步預賽　卓榮泰：這次經驗是未來成長的養分

白控隱匿京華城案未違法公文　國土署：僅作必要說明、依法配合偵查

中東情勢影響油氣供應、台股大跌　卓榮泰再召集會議因應

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

3月10日星座運勢／戀愛指數爆棚！射手精心打扮　魔羯桃花陸續

台灣主審張展榮坐鎮！哥倫比亞4比3險勝WBC終於開胡、巴拿馬3敗遭淘汰

川普宣布豁免「特定石油制裁」　 淡化飆漲危機

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

川普喊戰爭快結束！　油價重挫、標普由黑翻紅

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

【球迷噴淚】決死頭部滑壘！陳傑憲：下一次還是會這麼做

政治熱門新聞

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

中華隊遺憾止步預賽　卓榮泰說話了

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

遭白營控隱匿京華城案「未違法」公文　內政部國土署回應了

棒球喻軍購　綠委：藍版如同讓球員不穿護具擋160公里火球

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌重話回應

謝典霖點名柯文哲、黃國昌選彰化縣長　民眾黨表態了

柯文哲被點選彰化　王世堅「4字」點評：別又講洨話

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

卓榮泰赴日保密到家　王義川「周三就知情」：秘密不能講有多痛苦

「蹭棒球37年了」洪孟楷回擊側翼　爆台韓大戰：胡瓜坐在我後面

更多熱門

相關新聞

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

1月29日中午12點半，梁為超的廂型車開到北市大安區高檔日式料理餐廳「匠樂」門口，車子停妥之後，梁先下車、往店內走去，許玲玲則緊跟在後下車，當天她穿著咖啡色長大衣、搭配深色褲裝，打扮相對低調，與平時在社群媒體展現的性感形象完全不同。

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

大谷翔平恐也救不了！美媒揭日本隊奪冠1致命傷

大谷翔平恐也救不了！美媒揭日本隊奪冠1致命傷

金倒永昔日「女裝唱跳」反差萌

金倒永昔日「女裝唱跳」反差萌

關鍵字：

鏡週刊梁為超許玲玲

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

探8℃！　強冷空氣來了

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

陳冠宇感性告別國家隊

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

三餐吃燙青菜「血脂仍飆高」！營養師看菜單搖頭了

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面