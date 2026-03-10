朝蕾哈娜豪宅轟10槍！女嫌遭控「謀殺未遂」　保釋金高達3.2億元

記者張方瑀／綜合報導

流行天后蕾哈娜（Rihanna）位在洛杉磯比佛利山莊的豪宅8日驚傳槍擊事件，有一名女子涉嫌開車前往蕾哈娜住處外連開數槍，而案發當時蕾哈娜人就在屋內，險些遭遇不測。目前該名嫌犯已被警方火速逮捕，並依「謀殺未遂」罪名起訴，保釋金高達1020萬美元（約台幣3.2億元）。

▲蕾哈娜豪宅驚傳槍響。（圖／達志影像）

豪宅大門遭連開10槍「穿透牆壁」

根據CNN報導，洛杉磯警察局證實，這起槍擊案發生在當地時間8日下午1時21分。嫌犯將車輛停在蕾哈娜豪宅大門對面的街道上，隨即朝著住宅連開大約10槍。

警方發言人德維拉（Jonathan de Vera）指出，現場有5到7枚子彈擊中住宅外側大門，甚至有1發子彈直接穿透牆壁，所幸並未傷及房屋主體。消息人士更向媒體驚爆，案發當下蕾哈娜本人正巧就在家，所幸並未受傷。

嫌犯逃逸半小時落網

案發後，嫌犯隨即駕車沿著冷水峽谷大道（Coldwater Canyon Drive）向南逃逸。警方迅速在無線電發布通緝特徵，嫌犯為一名「綁著辮子、身穿奶油色上衣」的女性，且駕駛車輛的底部沾滿明顯髒污。

在警方嚴密追蹤下，於接獲報案後的半小時內，便成功攔截該部車輛。這名30多歲的女性嫌犯奧提斯（Ivanna Lisette Ortiz）在過程中並未反抗，隨即被帶回偵訊。

洛杉磯警察局發言人9日證實，奧提斯已被控以謀殺未遂罪名，保釋金高達1020萬美元。