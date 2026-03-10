　
國際

朝蕾哈娜豪宅轟10槍！女嫌遭控「謀殺未遂」　保釋金高達3.2億元

記者張方瑀／綜合報導

流行天后蕾哈娜（Rihanna）位在洛杉磯比佛利山莊的豪宅8日驚傳槍擊事件，有一名女子涉嫌開車前往蕾哈娜住處外連開數槍，而案發當時蕾哈娜人就在屋內，險些遭遇不測。目前該名嫌犯已被警方火速逮捕，並依「謀殺未遂」罪名起訴，保釋金高達1020萬美元（約台幣3.2億元）。

▲▼蕾哈娜。（圖／達志影像）

▲蕾哈娜豪宅驚傳槍響。（圖／達志影像）

豪宅大門遭連開10槍「穿透牆壁」

根據CNN報導，洛杉磯警察局證實，這起槍擊案發生在當地時間8日下午1時21分。嫌犯將車輛停在蕾哈娜豪宅大門對面的街道上，隨即朝著住宅連開大約10槍。

警方發言人德維拉（Jonathan de Vera）指出，現場有5到7枚子彈擊中住宅外側大門，甚至有1發子彈直接穿透牆壁，所幸並未傷及房屋主體。消息人士更向媒體驚爆，案發當下蕾哈娜本人正巧就在家，所幸並未受傷。

嫌犯逃逸半小時落網

案發後，嫌犯隨即駕車沿著冷水峽谷大道（Coldwater Canyon Drive）向南逃逸。警方迅速在無線電發布通緝特徵，嫌犯為一名「綁著辮子、身穿奶油色上衣」的女性，且駕駛車輛的底部沾滿明顯髒污。

在警方嚴密追蹤下，於接獲報案後的半小時內，便成功攔截該部車輛。這名30多歲的女性嫌犯奧提斯（Ivanna Lisette Ortiz）在過程中並未反抗，隨即被帶回偵訊。

洛杉磯警察局發言人9日證實，奧提斯已被控以謀殺未遂罪名，保釋金高達1020萬美元。

03/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」
文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差
桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養
「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布當媽！　尪激動狂親閃爆
大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走
林安可經典賽15打數僅1安　陳鏞基暖心挺前隊友說是運氣不好
「美伊戰爭快結束」台指期夜盤漲逾1500點　台積電夜盤收18

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差

蕾哈娜槍擊比佛利山莊洛杉磯豪宅北美要聞

