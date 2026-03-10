酸民控「故意搞台灣」出征　專業粉專挺文保景：按規則而已

▲韓國打者文保景（Moon Bo-gyeong）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，9日韓國對戰澳洲之役引發劇烈爭議。韓國隊最終以7比2擊敗澳洲，憑藉較低失分率驚險奪下8強門票，卻因9局上強打文保景站著不動被三振，遭台灣酸民圍勦、質疑故意「控分」做掉台灣。對此棒球粉專「宇宙邦迷因」發聲力挺球員，呼籲酸民理性看待。

文保景遭出征維基百科被改

爭議點發生在韓澳之戰的9局上半，文保景在關鍵打席竟眼睜睜看著球進壘遭三振，消極進攻的態度讓守在電視機前的台灣球迷炸鍋。賽後文保景的IG遭到台灣網友洗版灌爆，連維基百科內容都被惡意竄改成「消極進攻、毫無運動家精神」，不過目前已經被刪除。但台灣網友舉動被韓媒批評「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」。

棒球粉專「宇宙邦迷因」對此也發文提出不同觀點，認為文保景非刻意針對台灣，而是規則策略的問題。對於韓國隊而言，只要比分維持在「7比2」，無論領先再多都能晉級；反觀韓國投手若再掉1分，領先再多也會因失分率過高被淘汰。因此對韓國打者來說，得到第7分後任務已達成，後續得分對晉級毫無幫助。

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

粉專揭密縮短局間投手不涼

粉專進一步解釋，韓國打者的邏輯非常直觀，既然第8分無關晉級，最優先的考量就是讓熱身完畢的投手上場關門。若打擊局數拖太長，反而可能導致場邊準備好的投手身體冷掉、影響壓制力，增加掉分風險。與其冒險追求沒意義的保險分，不如趕快結束打擊換投手上陣，「這在追求晉級的戰略考量下是完全合理的選擇」。

最後粉專感嘆表示，韓國隊整場比賽關心的核心只有「自己能否晉級」，根本沒有必要也沒有道理特意花心思去「搞台灣」。雖然台灣隊因這場賽果無緣8強令人遺憾，但將怒氣發洩在執行戰術的球員身上並不公平。