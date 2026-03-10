中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌7字重話回應

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

2026年經典賽C組預賽落幕，中華隊無緣晉級8強，但奮力拚搏擊敗韓國，仍讓不少球迷動容。不料，近日卻有網友造謠中華隊「打假球」，讓無數球迷忿忿不平。對此，中職會長蔡其昌也重話回應，稱已將相關造謠內容轉給刑事局，要追究到底。

中華隊2勝2敗仍無緣 球迷動容卻遭影射作弊

回顧這次賽事，中華隊賽前遭遇李灝宇、龍仔等強將因傷退賽，又先後惜敗澳洲、日本，在退無可退的絕境下，先是以14比0大勝捷克止血，之後對上韓國，更是一路激戰至延長賽第10局，最終逆轉擊敗韓國，硬生生將戰績扳回2勝2敗。

不料，有網友在臉書社團「爆政公社」發文影射「WBC中華隊承認打假球？」，甚至稱「WBC中華vs日本比數差太多作弊？AI說可能性很高」。貼文曝光後，引發公憤，並被鄉民截圖轉發到Threads上，氣得不少球迷紛紛標記蔡其昌，呼籲提告處理、不要姑息。

▲網友影射中華隊打假球。（圖／翻攝自Threads）

蔡其昌：已轉刑事局 網友喊告、要酸民付代價

對此，蔡其昌也重話回應，「已經轉給刑事局」，讓許多人紛紛留言：「感謝會長！」、「不能縱容這些亂造謠的」、「支持提告，這已經嚴重傷害形象了」、「一定要好好保護我們的中華英雄，讓網路酸民知道詆毀別人名譽的代價」、「提告，賠償金額用來做棒球基金」。