國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗女足「不唱國歌」恐被清算！川普介入斡旋　5人已獲澳洲庇護

記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗女子足球國家隊日前在澳洲參加亞洲盃時，因在賽前國歌儀式中集體沉默，表達對政府的抗爭與哀悼，引發伊朗國內強硬派憤怒，甚至揚言回國將面臨「叛國罪」處置。美國總統川普隨後介入斡旋，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）證實，目前已核發簽證給5名隊員，並由聯邦警察護送至安全地點安置。

沉默的抗議引發清算威脅　伊朗官媒怒轟：恥辱頂點

伊朗女足於3月2日對陣澳洲的比賽前，在國歌奏響時全員保持沉默。當時正值美國與以色列對伊朗發動攻擊後兩天，此舉被視為對國內政權的「公民不服從」抗爭，或是對戰火罹難者的哀悼。

然而，這項勇敢的舉動卻招來國內強硬派的猛烈抨擊。伊朗電視台評論員沙巴齊（Mohammad Reza Shahbazi）在節目上公開痛斥，球員的沉默是「恥辱的頂點」，更強硬主張「戰時的叛徒必須受到更嚴厲的處置」。

▲▼伊朗女子足球國家隊。（圖／路透）

▲伊朗女子足球國家隊。（圖／路透）

流亡美國的伊朗皇太子帕拉維（Reza Pahlavi）警告，一旦這些球員返回伊朗，恐將面臨極其嚴重的後果。

川普跨海熱線艾班尼斯　證實5隊員獲澳庇護

眼見球員安危陷入危機，美國總統川普（Donald Trump）隨即展開行動。川普9日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文透露，他已與澳洲總理艾班尼斯通話討論伊朗女足的事宜，「他（艾班尼斯）正在處理！其中5人已經獲得妥善安置，其餘的人也快成行了。」

澳洲總理艾班尼斯隨後也證實，相關官員已準備一段時間，內政部長更親自前往昆士蘭調度，由澳洲聯邦警察將5名球員轉移至隱密的安全地點。艾班尼斯強調，「澳洲人都被這幾位勇敢女性的困境所感動。她們在這裡很安全，應該要感受到賓至如歸。」

家屬安危成回國壓力　球迷場外高喊：救救女孩

儘管已有部分球員獲得庇護，但其餘隊員的處境仍令人憂心。川普坦言，部分球員選擇回國並非出於自願，而是擔心家人的安危，「她們擔心家屬會面臨威脅，如果她們不回國，家人可能會出事」。

伊朗隊8日在黃金海岸結束最後一場比賽後，場面極其揪心。當球隊巴士準備離場時，數十名支持者包圍巴士，高喊「讓她們走」、「救救我們的女孩」。根據CNN報導，當時有球迷目擊至少3名隊員在窗邊比出「國際通用求救手勢」，畫面令人鼻酸。

球員職業工會FIFPRO先前也表示，對於無法聯繫上球員感到非常擔憂。

報導指出，目前獲得庇護的5名球員身分已由帕拉維證實，分別為帕桑迪德（Fatemeh Pasandideh）、甘巴里（Zahra Ghanbari）、薩爾巴里（Zahra Sarbali）、拉馬贊扎德（Atefeh Ramazanzadeh）以及哈穆迪（Mona Hamoudi）。

