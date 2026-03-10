大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

▲大研生醫董事長張家銘(右)。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

保健食品大廠「大研生醫（7780）」董事長張家銘驚傳猝逝消息，享年47歲，消息一出震驚生技業界與親友。知名造型師李明川在社群平台發文悼念，透露兩人其實是從小一起長大的童年玩伴，並痛心疾首地表示，像這樣充滿愛心且事業有成的人，為何上天要如此匆忙地將他帶走，言談中充滿不捨。

李明川回憶指出，兩人的緣分始於幼年時期，當時李明川的阿姨曾擔任張家銘的保母，因此兩人在童年有一段長時間共同玩耍的時光。隨著年歲增長兩人各自在不同領域打拚，直到李明川在新聞與商業報導中看見「張家銘」這個名字，才驚覺當年那個一起打鬧的小男孩，早已蛻變成為國內知名的成功創業家。

張家銘生前重情義照料保母

即便早已成為大研生醫董事長，張家銘多年來始終沒有忘記曾照顧過自己的保母一家。李明川透露，張家銘每逢年過節都會親自探望長輩，甚至在李明川姨丈過世時，張家銘更是義不容辭主動協助處理喪禮所有事宜，幾乎是一手包辦，展現出極為重情重義的一面，讓李明川對這位老友的為人感到非常敬佩。

近年李明川阿姨身體狀況轉差，張家銘依舊持續關心並安排後續照料，甚至連李明川母親平時服用的保健食品，張家銘也細心負責準備。李明川感性地說，對於沒有血緣關係的長輩仍能如此用心付出，這份精神在現代社會實屬難得，張家銘對身邊人的照顧，早已超越了一般朋友或是昔日僱傭關係的情誼。

童年暱稱川川回憶成絕響

得知老友噩耗後李明川情緒一度崩潰，他在發文中回想起童年往事，當時兩人都互相稱呼暱稱，張家銘總是喊他「川川」，而他則是直呼張家銘全名。李明川感嘆曾以為長大後彼此生活圈不同，可能不會再有交集，但那段純真的打鬧回憶始終珍藏在心中。他在文末哀悼寫下：「張家銘，一路好走，謝謝你。」