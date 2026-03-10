　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

▲▼大研生醫董事長張家銘(右)及總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

▲大研生醫董事長張家銘(右)。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導　

保健食品大廠「大研生醫（7780）」董事長張家銘驚傳猝逝消息，享年47歲，消息一出震驚生技業界與親友。知名造型師李明川在社群平台發文悼念，透露兩人其實是從小一起長大的童年玩伴，並痛心疾首地表示，像這樣充滿愛心且事業有成的人，為何上天要如此匆忙地將他帶走，言談中充滿不捨。

李明川回憶指出，兩人的緣分始於幼年時期，當時李明川的阿姨曾擔任張家銘的保母，因此兩人在童年有一段長時間共同玩耍的時光。隨著年歲增長兩人各自在不同領域打拚，直到李明川在新聞與商業報導中看見「張家銘」這個名字，才驚覺當年那個一起打鬧的小男孩，早已蛻變成為國內知名的成功創業家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘生前重情義照料保母
即便早已成為大研生醫董事長，張家銘多年來始終沒有忘記曾照顧過自己的保母一家。李明川透露，張家銘每逢年過節都會親自探望長輩，甚至在李明川姨丈過世時，張家銘更是義不容辭主動協助處理喪禮所有事宜，幾乎是一手包辦，展現出極為重情重義的一面，讓李明川對這位老友的為人感到非常敬佩。

近年李明川阿姨身體狀況轉差，張家銘依舊持續關心並安排後續照料，甚至連李明川母親平時服用的保健食品，張家銘也細心負責準備。李明川感性地說，對於沒有血緣關係的長輩仍能如此用心付出，這份精神在現代社會實屬難得，張家銘對身邊人的照顧，早已超越了一般朋友或是昔日僱傭關係的情誼。

童年暱稱川川回憶成絕響
得知老友噩耗後李明川情緒一度崩潰，他在發文中回想起童年往事，當時兩人都互相稱呼暱稱，張家銘總是喊他「川川」，而他則是直呼張家銘全名。李明川感嘆曾以為長大後彼此生活圈不同，可能不會再有交集，但那段純真的打鬧回憶始終珍藏在心中。他在文末哀悼寫下：「張家銘，一路好走，謝謝你。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」
文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差
桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養
「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布當媽！　尪激動狂親閃爆
大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走
林安可經典賽15打數僅1安　陳鏞基暖心挺前隊友說是運氣不好
「美伊戰爭快結束」台指期夜盤漲逾1500點　台積電夜盤收18

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

酸民控「故意搞台灣」出征　專業粉專挺文保景：按規則而已

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

孫易磊被瞪氣罵「青三小」　體育主播1秒急智超譯笑瘋萬人

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

社會亂源！酸民造謠「中華隊打假球」　蔡其昌7字霸氣回應

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

探8℃！　下波還會更冷

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

澎湖望安火燒山！10公頃草地成火海「直逼民宅」　31警消急灌救

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

酸民控「故意搞台灣」出征　專業粉專挺文保景：按規則而已

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

孫易磊被瞪氣罵「青三小」　體育主播1秒急智超譯笑瘋萬人

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

社會亂源！酸民造謠「中華隊打假球」　蔡其昌7字霸氣回應

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

探8℃！　下波還會更冷

3月10日星座運勢／戀愛指數爆棚！射手精心打扮　魔羯桃花陸續

台灣主審張展榮坐鎮！哥倫比亞4比3險勝WBC終於開胡、巴拿馬3敗遭淘汰

川普宣布豁免「特定石油制裁」　 淡化飆漲危機

「寫真網紅」黑歷史曝光！　鈔能力議員回應疑說謊

議員包養寫真網紅「私訊」炫富！　反成違法賭博鐵證

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

川普喊戰爭快結束！　油價重挫、標普由黑翻紅

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

【馬爾急死】主人一直喊握手卻不伸手　馬爾濟斯氣到怒吠XD

生活熱門新聞

探8℃！　強冷空氣來了

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

探8℃！　下波還會更冷

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

在超商打工！他曝薪水「重新活過來了」

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」

酸民造謠「中華隊打假球」　蔡其昌7字霸氣回應

剩8℃！　最冷時間曝

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

更多熱門

相關新聞

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

以交友網站「愛情公寓」起家的尚凡資訊（5278）與保健品牌大研生醫（7780）董事長張家銘，近日傳出在海外出差期間於睡夢中離世，享年47歲，消息震驚外界。公司表示，全體同仁對創辦人的驟然離世深感哀慟與不捨，面對媒體詢問時不少員工也難掩錯愕，直言張家銘平時並未傳出健康異狀。

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

2025魚油品牌聲量榜出爐

2025魚油品牌聲量榜出爐

大研生醫舉辦「PTT鄉民雞排」法說會　宣布啟動股票一拆十計畫

大研生醫舉辦「PTT鄉民雞排」法說會　宣布啟動股票一拆十計畫

關鍵字：

大研生醫

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

探8℃！　強冷空氣來了

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

陳冠宇感性告別國家隊

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

三餐吃燙青菜「血脂仍飆高」！營養師看菜單搖頭了

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面