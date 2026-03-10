旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

▲儘管接受專訪前蔡紹中特別去剪髮，現年不過45歲的他儘管剪成平頭，仍可見白髮蒼蒼，可見肩上壓力之沉重。（圖／鏡週刊提供，下同）

此次，蔡紹中願意接受本刊專訪，其實也為替自家闢謠。尤其是外界盛傳，國票金爭奪戰，背後是他父親旺旺集團董事長蔡衍明下指導棋。對於這項傳聞，蔡紹中笑說：「老闆（蔡衍明）連國票金新辦公大樓都不知道在哪？更別說，每次看到媒體上，寫到跟國票金消息，他都會唸我一頓。」

有時候，失敗會考驗你；你必須學會讓失敗自己來找你。而通常也就在最關鍵的時刻，找回了會屬於自己的節奏。

一項低調、甚至看到記者就快速跑掉的蔡紹中也對本刊坦承，回台受訪前有向父親報告，但蔡衍明只交代，拿去年董事會後的集團聲明講清楚，就沒說什麼了。「我跟他說：『回去（台灣）就是為了把事情說清楚、講明白。』」這是第一件他學會的事情。

打開手機裡的聲明，蔡紹中一邊唸著，「身為股東只想做大做強，從未爭取或想主導經營權；長期發展負責我們都會支持，包括官股；公司治理保障全體股東利益為原則，任何股東與董事都不應享有特權，不適任負責人或主管自應汰換；旺旺中時媒體集團與國票金無涉，部分人士不實指控與惡意誤導言論，是意圖混淆視聽、轉移焦點。」

唸完整串聲明稿的他，被問及投入國票金經營層六年學到些什麼？蔡紹中先自嘲：「2007年被父親找回國後，接下媒體（旺旺中時）和國票金都是以『失敗告終』，個人學習很多，可都是拿別人（父親）的錢當學費。」讓人感受這位少東肩上的壓力。

蔡紹中還以戲謔方式說了一句：「我有偶包（偶像包袱），也有潔癖，如果認為一件事情是對的，就想要做到最好，沒做好，心中會過不去。」尤其國票金這幾年來，先後爆發安泰銀併購案、高層霸凌案等事件，引發他與不同股東間的衝突，甚至這次董監改選，還遭盟友背叛，都讓他快速成長。「過去不太對外訴求，講論述、說清楚，現在學到的是，只要訴求是對的，就該大聲說。」

此外，蔡紹中也深深體會「商業運作的極致，就是政治。」他回憶，當初父親是因朋友投資國票金，只是個被動投資人。「後來前董座雷倩打算收購安泰銀行，我認為是對的事情，怎麼不可行，我來！雖然努力後仍破局。」他進一步剖析，「現在沒想到『國進民退』（官股接手主導），我也得接受事實。如果可以重來，就該找到一群志同道合的盟友，讓公司經營不要多頭馬車，才能往前走。」

蔡紹中心知肚明，今年國票金的改選大戰，結局早已底定，但仍堅持要做對的事。最後問他是否還有所遺憾？「我對同仁很抱歉，其實是有機會帶大家一起做大做強的。儘管現況已定，但參與這一役，至少在故事中，有我們的名字。」為了本次專訪夜不成寐的蔡紹中，準備離開的他露出帥氣的招牌笑容，至於二大訴求能否獲得支持，各界只能拭目以待。



