生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旺旺少東自嘲接手媒體、國票金都失敗　學到三件事

儘管接受專訪前蔡紹中特別去剪髮，現年不過45歲的他儘管剪成平頭，仍可見白髮蒼蒼，可見肩上壓力之沉重。

▲儘管接受專訪前蔡紹中特別去剪髮，現年不過45歲的他儘管剪成平頭，仍可見白髮蒼蒼，可見肩上壓力之沉重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

此次，蔡紹中願意接受本刊專訪，其實也為替自家闢謠。尤其是外界盛傳，國票金爭奪戰，背後是他父親旺旺集團董事長蔡衍明下指導棋。對於這項傳聞，蔡紹中笑說：「老闆（蔡衍明）連國票金新辦公大樓都不知道在哪？更別說，每次看到媒體上，寫到跟國票金消息，他都會唸我一頓。」

有時候，失敗會考驗你；你必須學會讓失敗自己來找你。而通常也就在最關鍵的時刻，找回了會屬於自己的節奏。

一項低調、甚至看到記者就快速跑掉的蔡紹中也對本刊坦承，回台受訪前有向父親報告，但蔡衍明只交代，拿去年董事會後的集團聲明講清楚，就沒說什麼了。「我跟他說：『回去（台灣）就是為了把事情說清楚、講明白。』」這是第一件他學會的事情。

打開手機裡的聲明，蔡紹中一邊唸著，「身為股東只想做大做強，從未爭取或想主導經營權；長期發展負責我們都會支持，包括官股；公司治理保障全體股東利益為原則，任何股東與董事都不應享有特權，不適任負責人或主管自應汰換；旺旺中時媒體集團與國票金無涉，部分人士不實指控與惡意誤導言論，是意圖混淆視聽、轉移焦點。」

唸完整串聲明稿的他，被問及投入國票金經營層六年學到些什麼？蔡紹中先自嘲：「2007年被父親找回國後，接下媒體（旺旺中時）和國票金都是以『失敗告終』，個人學習很多，可都是拿別人（父親）的錢當學費。」讓人感受這位少東肩上的壓力。

外界謠傳旺旺集團創辦人蔡衍明（左2）對於國票金經營下指導棋，長子蔡紹中（右1）親自否認。

▲外界謠傳旺旺集團創辦人蔡衍明（左2）對於國票金經營下指導棋，長子蔡紹中（右1）親自否認。

蔡紹中還以戲謔方式說了一句：「我有偶包（偶像包袱），也有潔癖，如果認為一件事情是對的，就想要做到最好，沒做好，心中會過不去。」尤其國票金這幾年來，先後爆發安泰銀併購案、高層霸凌案等事件，引發他與不同股東間的衝突，甚至這次董監改選，還遭盟友背叛，都讓他快速成長。「過去不太對外訴求，講論述、說清楚，現在學到的是，只要訴求是對的，就該大聲說。」

此外，蔡紹中也深深體會「商業運作的極致，就是政治。」他回憶，當初父親是因朋友投資國票金，只是個被動投資人。「後來前董座雷倩打算收購安泰銀行，我認為是對的事情，怎麼不可行，我來！雖然努力後仍破局。」他進一步剖析，「現在沒想到『國進民退』（官股接手主導），我也得接受事實。如果可以重來，就該找到一群志同道合的盟友，讓公司經營不要多頭馬車，才能往前走。」

蔡紹中心知肚明，今年國票金的改選大戰，結局早已底定，但仍堅持要做對的事。最後問他是否還有所遺憾？「我對同仁很抱歉，其實是有機會帶大家一起做大做強的。儘管現況已定，但參與這一役，至少在故事中，有我們的名字。」為了本次專訪夜不成寐的蔡紹中，準備離開的他露出帥氣的招牌笑容，至於二大訴求能否獲得支持，各界只能拭目以待。


國票金董監改選／提案國票金不設副董　專訪旺旺蔡紹中：支持官股做大做強
國票金董監改選1／國票金全交專業經理人　蔡紹中訴求盤算曝光

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」
文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差
桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養
「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布當媽！　尪激動狂親閃爆
大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走
林安可經典賽15打數僅1安　陳鏞基暖心挺前隊友說是運氣不好
「美伊戰爭快結束」台指期夜盤漲逾1500點　台積電夜盤收18

鏡週刊

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

