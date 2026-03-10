　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孫易磊被瞪氣罵「青三小」　體育主播1秒急智超譯笑瘋萬人

▲WBC中華隊投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台韓大戰8日上演熱血劇情，中華隊逆轉擊敗韓國。比賽過程中，中華隊投手孫易磊疑似不滿遭對手瞪了一眼，當場脫口「青三小」，結果愛爾達體育主播魏楚育立即「機智超譯」成「Let's go」，笑翻鄉民，而他事後也現身還原超譯真相，引發熱議。

8局下被對手瞪　網友讀唇：就是「青三小」

台韓大戰8局下，孫易磊登板讓2名韓國打者出局，但對手離場前疑似瞪了他一眼，讓孫臉色一沉，當場脫口說了幾個字。儘管這句話並未被收音到，但網友們透過嘴型，一眼就知道孫說出口的是「青三小」（台語：瞪什麼）。

在 Threads 查看

不到1秒神反應　主播秒配音「Let's go」網笑翻

不過，當下主播魏楚育看到這一幕，幾乎短短不到一秒反應時間，就立刻替孫易磊「配音」成「Let's go」。事後，畫面在社群瘋傳，許多網友紛紛笑說「這反應也太快了」、「這就是主播的專業」、「主播神反應，懂得都懂」、「電腦分析，百分之90是沙小，百分之8是Let's go」。

楚育現身留言串　坦言：不想教壞小孩

對此，楚育也現身留言串，坦言「這是我能想到最機智又不會教壞小孩的反應了」，讓無數網友大讚「我那時候還真的相信了」、「他明明是火大，你的配音把他的情緒轉為熱血」、「當下小孩還在研究這像嗎？我說主播說是就是哈...」、「場上有拆彈專家，主播台也有」、「你的翻譯連嘴形都對得上，真的是選得很好」。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」
文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差
桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養
「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布當媽！　尪激動狂親閃爆
大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走
林安可經典賽15打數僅1安　陳鏞基暖心挺前隊友說是運氣不好
「美伊戰爭快結束」台指期夜盤漲逾1500點　台積電夜盤收18

WBC韓澳大戰終場7比2，中華隊確定無緣晉級。廣告鬼才范可欽賽前曾預言，讓台灣得以晉級的「8：3」理論上存在，但「不太像人性會打出來的比分」，現實比較可能出現「7：2」，因為不同局面下，韓澳雙方的最優策略會改變。如今結果真如范所言，讓網友們不禁直呼「神預言」紛紛留言朝聖。

WBC經典賽台韓大戰孫易磊中華隊

