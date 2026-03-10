　
夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

▲▼韓國人求婚、結婚。（示意圖／VCG）

▲律師認為，在愛情甜蜜期、關係好的時候，就訂下協議，讓法律來服務你們。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

律師蘇家宏分享，一位55歲大哥結婚30年，為當負責的好男人，每個月把辛苦賺來的薪水，原封不動交給太太管理，自己只留一點搭公車的零用錢，吃最簡單的便當；他以為這是愛的表現，沒想到太太卻說要離婚，到了這一步，才發現自己名下資產是零，而太太名下卻有三棟房子。

蘇家宏在臉書說，當大哥想爭取財產時，太太冷冷地說，「錢是你心甘情願給我的，房子是我的名字，跟你一點關係也沒有。」

蘇家宏表示，這真的是一個好男人的悲劇嗎？難道毫無保留的信任錯了嗎？

1、管理不等於贈與，剩餘財產分配是最基本的權益

蘇家宏指出，把錢交給另一半管理，在法律上並不當然代表是「送給她」，雖然錢進了太太的帳戶，房子也登記在太太名下，這些資產通常會被視為夫妻婚後共同努力的成果。

蘇家宏提到，既然房子是婚後累積的資產，即便登記在太太名下，先生依然有權利主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」；假設這三棟房子經過鑑價後總值3000萬，而先生名下為0，先生有機會向法院請求雙方差額的一半，也就是1500萬，這份權利是法律賦予婚姻中經濟弱勢一方的保障。

2、剩餘財產，要錢不要房

蘇家宏寫道，夫妻剩餘財產的分配，是以金錢為單位，堅持要「分其中一棟房子」或「分房產的一半持分」，並沒有太大的意義；如果真的想要房子，技術上，先請求分配「現金」，等到判決確定或進入調解程序時，再協商由對方將房子過戶來抵償這筆現金，程序走對了，權益才可能拿得回來。

▼律師認為，如果有簽「婚前協議」，或後來簽了「婚內協議」，這場悲劇其實可以避免。（示意圖／VCG）

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

3、婚前與婚後買房差很大

蘇家宏說，如果是婚前買房，原則上就是「各自所有」，誰的名字就是誰的，除非你有特別的協議，否則婚後很難主張要分這棟房子。

蘇家宏表示，如果是婚後買房，即便登記在其中一人名下，通常會被視為夫妻雙方共同努力的成果，離婚時另一方有權利主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，爭取房子價值的一半；所以若希望資產能共享，婚後投資置產是比較有保障的選擇 。

4、用婚前協議服務你的婚姻

蘇家宏指出，如果結婚前有簽「婚前協議」，或後來簽了「婚內協議」，這場悲劇其實是可以避免的；很多人不敢開口談錢，怕傷感情，但婚前協議其實是在服務你的婚姻、愛情與幸福。

蘇家宏說，婚前協議的價值在於溝通，溝通好之後再寫下來，才成為了那份協議；在我們愛情的甜蜜期、關係好的時候，就把生活費誰出、房子登記誰名下、甚至是孩子姓氏等問題溝通清楚，訂下那個協議、訂下屬於你們婚姻的法律，讓法律來服務你們，而不是等到最後，只能自己屈就於法律。

蘇家宏提到，這位大哥是個好男人，但這件事告訴我們，沒有界線的愛有時會讓自己陷入險境，一個真正成熟的好男人，除了愛你的另一半，更要懂得守好你的法律陣線，讓界線保護你的家庭。

