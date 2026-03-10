伊朗最高領袖上任　普丁：俄國支持不變

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任為第3任最高領袖，此項任命象徵伊朗政權正式進入新篇章。對此俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示支持。

俄羅斯總統普丁9日發表聲明，對德黑蘭當局表達「不變的支持」，並稱俄國將持續作為伊朗最可靠的夥伴。普丁指出，穆吉塔巴在面對當前武力侵犯的挑戰下，接任領袖需具備極大勇氣與無私精神，他有信心新任領袖能延續其父哈米尼的志業，並祝福穆吉塔巴在應對眼下難關時能取得成功。

普丁力挺伊朗稱可靠夥伴

普丁在聲明中特別強調，俄方會堅定與伊朗朋友站在一起，並確認兩國間的戰略協作不會改變。他不僅祝福穆吉塔巴身體健康，更直言俄國過去、現在與未來，都會是伊斯蘭共和國最堅實的盟友。這番言論無疑是在中東局勢動盪之際，為新接任的穆吉塔巴注入強心針，也顯現出俄羅斯意圖穩固區域勢力的決心。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

然而華府對此呈現截然不同的態度。美國總統川普（Donald Trump）接受「福斯新聞」採訪時直言，他對這項接班結果感到不開心。川普早在結果宣布前就曾公開表示，穆吉塔巴並非合適的領導人選，並強硬表態美國絕不會支持這樣的任命結果，讓原本就緊張的德黑蘭與華府關係，因為政權更迭而更顯緊繃。

川普放話親自參與領袖任命

美國總統川普日前更向媒體投下震撼彈，聲稱他必須親自參與伊朗政權的接班人任命，並比照委內瑞拉模式處理。川普強調，美國將採取必要手段，確保未來無論由誰領導伊朗，都不能對美國及以色列等鄰近國家構成威脅。這番主動介入他國內政的言論引發國際關注，也預示著美伊兩國在未來可能爆發更多外交磨擦。

面對美國總統川普的強硬抵制與普丁的熱烈歡迎，穆吉塔巴上任後首要挑戰即是平衡大國間的勢力拉扯。伊朗目前正處於國際制裁與區域衝突的暴風眼，新任最高領袖如何帶領伊斯蘭革命衛隊應對美方施壓，同時維持與俄羅斯的盟友關係，將成為影響中東政局穩定與否的關鍵。這場政權交替後的角力戰，顯然才剛要開始。