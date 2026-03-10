韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

WBC韓澳大戰終場7比2，中華隊確定無緣晉級。廣告鬼才范可欽賽前曾預言，讓台灣得以晉級的「8：3」理論上存在，但「不太像人性會打出來的比分」，現實比較可能出現「7：2」，因為不同局面下，韓澳雙方的最優策略會改變。如今結果真如范所言，讓網友們不禁直呼「神預言」紛紛留言朝聖。

賽前發文「8：3不是算式問題」 點出人性與策略考量

[廣告]請繼續往下閱讀...

范可欽賽前在臉書發文表示，全台灣都在算球，期待韓國贏澳洲，而且還是「8：3」，因為從算式上看，只要「8：3」，澳洲、中華隊就有機會晉級，但如果你真正把規則算完，會發現一件很有趣但也很殘酷的事：「8：3不是算式問題，而是人性問題。」

首先，第一層人性，中華隊的累計失分是7分，澳洲是0分，韓國是5分。為此，韓國會追求「6：0」或「7：1」，這是對韓國最漂亮、乾淨和安全的劇本，但澳洲一旦拿下3分，比賽就實質結束，因為韓國總失分達到8分自動出局，再無拚下去的動力。

第二層人性，比賽開始後，雙方必定搶攻，韓國搶6，澳洲搶3。只要澳洲先得3分，韓國就會失去搶8分的動力，台灣出局；第三層人性，一旦韓國先得8分，澳洲就會失去搶3分動力，台灣還是出局。

范可欽直言，「8：3」理論上存在，但不太像人性會打出來的比分。因為比賽一旦進入某個門檻，雙方的最優策略就會改變，真正比較像現實會長出的比分，反而是「7：2」。

▲中華隊雖擊敗韓國，但最後仍無緣晉級。（圖／記者林敬旻攝）

結果真如分析 副市長也來留言「見證神預測」

如今比賽結果真的「7：2」，許多網友紛紛直呼：「神預言」、「范老師神算啊」、「果然7:2...韓國隊到最後8局9局就策略性的消極的方式打了」、「好厲害的分析，比薩摩爾厲害」，連台中副市長鄭照新也來留言「我來見證神預測了，太強了！」掀起熱議。

不過，也有人不認同，「就算被韓國得8分，澳洲還有『贏下比賽』這個晉級途徑」、「澳洲只要贏就晉級，這樣就3勝，不用跟台灣和韓國在那邊算失分！」、「澳洲3勝就沒有互咬問題了」、「假設澳洲今天一下子就拿超過3分，韓國就淘汰，那身為韓國人，難道不會為了面子努力不懈多得幾分嗎？」