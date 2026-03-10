　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

WBC韓澳大戰終場7比2，中華隊確定無緣晉級。廣告鬼才范可欽賽前曾預言，讓台灣得以晉級的「8：3」理論上存在，但「不太像人性會打出來的比分」，現實比較可能出現「7：2」，因為不同局面下，韓澳雙方的最優策略會改變。如今結果真如范所言，讓網友們不禁直呼「神預言」紛紛留言朝聖。

賽前發文「8：3不是算式問題」　點出人性與策略考量

范可欽賽前在臉書發文表示，全台灣都在算球，期待韓國贏澳洲，而且還是「8：3」，因為從算式上看，只要「8：3」，澳洲、中華隊就有機會晉級，但如果你真正把規則算完，會發現一件很有趣但也很殘酷的事：「8：3不是算式問題，而是人性問題。」

首先，第一層人性，中華隊的累計失分是7分，澳洲是0分，韓國是5分。為此，韓國會追求「6：0」或「7：1」，這是對韓國最漂亮、乾淨和安全的劇本，但澳洲一旦拿下3分，比賽就實質結束，因為韓國總失分達到8分自動出局，再無拚下去的動力。

第二層人性，比賽開始後，雙方必定搶攻，韓國搶6，澳洲搶3。只要澳洲先得3分，韓國就會失去搶8分的動力，台灣出局；第三層人性，一旦韓國先得8分，澳洲就會失去搶3分動力，台灣還是出局。

范可欽直言，「8：3」理論上存在，但不太像人性會打出來的比分。因為比賽一旦進入某個門檻，雙方的最優策略就會改變，真正比較像現實會長出的比分，反而是「7：2」。

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊雖擊敗韓國，但最後仍無緣晉級。（圖／記者林敬旻攝）

結果真如分析　副市長也來留言「見證神預測」

如今比賽結果真的「7：2」，許多網友紛紛直呼：「神預言」、「范老師神算啊」、「果然7:2...韓國隊到最後8局9局就策略性的消極的方式打了」、「好厲害的分析，比薩摩爾厲害」，連台中副市長鄭照新也來留言「我來見證神預測了，太強了！」掀起熱議。

不過，也有人不認同，「就算被韓國得8分，澳洲還有『贏下比賽』這個晉級途徑」、「澳洲只要贏就晉級，這樣就3勝，不用跟台灣和韓國在那邊算失分！」、「澳洲3勝就沒有互咬問題了」、「假設澳洲今天一下子就拿超過3分，韓國就淘汰，那身為韓國人，難道不會為了面子努力不懈多得幾分嗎？」

03/07 全台詐欺最新數據

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

戶田惠梨香、松坂桃李夫妻看日韓大戰

戶田惠梨香、松坂桃李夫妻看日韓大戰

2026世界經典棒球賽C組預賽昨日進行日韓大戰，日本國民女神戶田惠梨香以Netflix轉播現場嘉賓出席，並且為主演的新劇宣傳。而現場民眾目擊她的老公松坂桃李也在現場，由於兩人婚後幾乎沒有公開同框過，夫妻倆一起走在觀眾席時引發不小驚呼聲。

瘋經典賽！　一堆太太：客廳只剩兩種聲音

瘋經典賽！　一堆太太：客廳只剩兩種聲音

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

薩摩耶預測經典賽戰績　全命中！

薩摩耶預測經典賽戰績　全命中！

范可欽WBC經典賽

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

