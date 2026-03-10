　
生活

探8℃！　下波還會更冷

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲做好保暖工作。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

下波還會更冷！氣象專家吳德榮提醒，今天晚間至周三清晨因輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫將降至9度上下；周四晚、周五晨本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日大陸冷氣團影響，白天北部、東半部有局部短暫雨，晚起天氣好轉，雲層漸散；北台整天偏冷，中南部晴時多雲，氣溫略降，早晚偏冷。

這波最低溫探9度

吳德榮說，今晚至周三晨因輻射冷卻加成，氣溫再降，周三晨台北測站將再降至13度左右，本島平地的最低氣溫則將降至9度上下，應注意保暖。

吳德榮分析，周三白天起至周四上半天冷氣團減弱，天氣晴朗氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四下午大陸高壓前緣通過，大台北雲量略增；周四晚起至周五大陸高壓的乾冷空氣影響，轉晴冷。

下波更冷探8度

吳德榮表示，周四晚至周五晨因輻射冷卻加成，將再觸及冷氣團定義，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意；周六、周日持續受大陸高壓影響，各地晴朗穩定，但冷空氣減弱，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

吳德榮指出，下周一至下周四受高壓南側的偏東至東南風影響，各地持續晴朗穩定，氣溫逐日微升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部水氣略增，偶有局部零星降雨的機率。

氣象氣象雲吳德榮

