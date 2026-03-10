快訊／今晨10.4℃　3縣市大雨特報

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

基隆、新北、宜蘭大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的10.4度。氣象署預報員賴欣國表示，今晚到周三清晨是這波最低溫時間，而周四起的冷空氣強度也接近強烈冷氣團。

基隆、新北、宜蘭大雨特報

氣象署發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天冷氣團或強烈冷氣團影響，華南雲雨區東移，清晨至上午北部、東半部、恆春半島、西半部山區有些下雨，中南部也有零星飄雨；下午乾空氣下來，雨區剩下東半部、恆春半島、西半部山區。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



賴欣國說，今晚到周三清晨是這波最低溫時間，北部有機會12度，中南部14度；周三白天起冷空氣減弱，降雨以花蓮、台東、恆春半島為主。

周四又一波冷空氣

賴欣國表示，周四冷空氣強度也接近強烈冷氣團，降雨以桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島為主，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮雨勢比較明顯；周五水氣更少，雨區包括基隆北海岸、東半部、恆春半島。

賴欣國提到，周四起的冷空氣可能和這波差不多，不過因水氣更少，有些模式反映輻射冷卻比這波稍強一點，低溫可能再低個1度，再觀察。

賴欣國指出，周六冷空氣減弱，降雨以台東、恆春半島為主；周日、下周一基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。