生活

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

貓咪。（示意圖／Pixabay）
▲貓咪。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

部分民眾喜愛在家中擺放花卉點綴環境，但對於養貓家庭而言，看似浪漫的芬芳卻可能潛藏奪命危機。新北市政府動物保護防疫處近日指出，國人常見的「百合花」對貓咪具有強烈毒性，被喻為貓界的「隱形毒藥」，即便只是極少量接觸，也可能在短時間內引發急性腎衰竭，呼籲飼主務必提高警覺，切勿讓家中愛貓接觸這類致命植物。

動保處毛寶貝醫療中心醫師李孟陽表示，百合花對人安全無虞，但對貓咪具有高度危險性。其毒性機轉尚未完全明確，但已知全株皆具毒性，無論是花瓣、葉子、花粉，甚至是插過花卉的花瓶水，對貓咪而言都含有劇毒。貓咪若不慎舔食、誤食，甚至僅是身體沾染花粉後在理毛時吃下肚，都可能在數小時內出現中毒反應。

貓咪中毒常見的臨床症狀包括嘔吐、流口水、精神萎靡、食慾不振，以及躲在暗處不動等異狀。醫師提醒，若發現貓咪出現上述現象，必須把握「黃金18小時」立即送醫救治，否則極易造成永久性的器官受損甚至死亡。

動保處建議「預防勝於治療」，若要兼顧居家美感與寵物安全，飼主在挑選植栽時應避開百合科植物，改選擇對貓咪無害的綠色植物，例如波士頓腎蕨、吊蘭或酒瓶蘭等。這些植物不僅能美化空間，也能確保愛貓在安全的環境下生活。

動保處呼籲，因疏忽布置不安全或有害的生活環境，及提供對動物有害的食物等過失行為導致動物重傷或死亡，皆恐有觸犯動物保護法之疑慮。

家有貓咪別種！「這類鮮花」超毒　動保處：恐致命

