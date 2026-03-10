文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差

▲WBC韓澳之戰結束後，文保景IG遭台灣網友出征。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2026年世界棒球經典賽韓國與澳洲之戰，韓國在9局上攻下關鍵第7分後，打者文保景面對好球卻未出棒，最終站著遭三振，事後除了被質疑「控分」外，他的IG也遭到大量台灣網友洗版，被迫改為私人。對此，韓媒《體育韓國》也發文反擊。

根據韓媒《體育韓國》報導，韓國隊9日對戰澳洲隊時，一甩前幾日的低迷狀態，文保景表現也非常出色，全場5打數3安打貢獻4分打點，還轟出1發兩分砲，且文保景在本屆經典賽也貢獻出11分打點，可以說是文保景的優異表現幫助韓國隊成功晉級第二輪8強賽。

或許也因此，文保景的IG賽後遭到大量台灣網友洗版，有人指責文保景沒有體育精神、缺乏運動員的抗爭精神，甚至還有人直接人身攻擊，嘲諷文保景身材像「豬」，報導直言，「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」。

事實上，這次事件並非是第一次台灣網友出征其他國家的運動員，台澳之戰時，「台灣隊長」陳傑憲遭觸身球擊中手指退場，加上結局中華隊0比3敗給澳洲隊，導致有不理性的網友出征澳洲隊投手奧洛林（Jack O'Loughlin），也導致奧洛林被迫將IG改為私人。