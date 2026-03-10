「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐　海量苦主現身：吃到臭酸叉燒

▲有網友指控，到華泰Outlet麵屋一燈用餐後出現噁心嘔吐症狀。（示意圖，非當事店面／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

近日有網友在社群平台Threads發文指出，自己與先生到桃園華泰名品城的「麵屋一燈」用餐後出現嘔吐、噁心等症狀，懷疑與所吃的餐點有關，引發討論。貼文曝光後，不少網友留言分享類似經驗，桃園市議員黃瓊慧也在留言區表示將要求衛生局啟動稽查。對此，業者則回應已注意到相關留言，正在了解狀況。

一名網友發文表示，想詢問是否有人日前在華泰Outlet的「麵屋一燈」用餐後出現不適，「我跟我先生都發生嘔吐、噁心，已經去看診了」。他指出，醫師建議通報食安問題，但撥打桃園1999後得知，由於是在診所看診且沒有採集樣本，目前只能以陳情方式處理，除非有更多人出現相同症狀。

網友曝隔天狂吐3、4次 懷疑與拉麵有關

貼文下方也有網友留言表示，自己與女友在2月27日到華泰Outlet逛街，晚間用餐時女友點了麵屋一燈的干貝雞湯麵，當晚沒有不適，但隔天早上卻開始嘔吐，一個早上吐了三、四次，後來前往看醫生，醫師診斷為類似腸胃炎。當時原本以為是個人體質或抵抗力問題，直到看到網路貼文才懷疑可能與餐點有關。

桃園議員回應：將請衛生局啟動稽查

桃園市議員黃瓊慧也在留言區回應表示，看到相關貼文後認為情況「滿嚴重」，除了原PO提到的干貝雞湯麵，也有人留言反映吃到「臭酸叉燒」，且症狀包含腹瀉、發燒等。她表示，食安問題必須正視，將要求桃園市衛生局主動啟動稽查，也請疑似受害者私訊提供相關用餐資訊，以便協助釐清情況。

業者回應：已注意到留言 正在確認狀況

針對網路討論，麵屋一燈官方客服也在留言區回應表示，已注意到相關留言並高度重視，目前正在了解與確認狀況。若有類似情況，也歡迎消費者私訊提供用餐門市與時間等資訊，以利進一步協助確認。

不少網友也在留言區分享自身經驗，有人表示「周六吃完回去拉肚子」、「之前吃到酸掉的豬肉」，甚至有人提到過去在其他分店用餐後也曾出現嘔吐或腹瀉情況。不過也有網友指出，腸胃炎可能與多種因素有關，是否與餐點直接相關仍待釐清。

事實上，「麵屋一燈」過去也曾因餐點引發討論。去年就有民眾在台北統一時代店用餐時，因叉燒呈現粉紅色質疑未熟而引發爭議。當時業者說明，肉品採低溫烹調方式，粉紅色為正常色澤，並強調皆符合食品安全溫度標準。此次是否涉及食安問題，仍待衛生單位進一步調查釐清。