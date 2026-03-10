桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

▲楊敏盛慶祝鑽石婚，深情告白甜蜜蜜。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

和樂的家庭是促進社會健康的重要基石。桃園市政壇大老楊敏盛日前慶祝和妻子陳彩碧結婚60載「鑽石婚」，9日於臉書以「鑽石老公的告白」po出深情文，感謝妻子人生歲月相互扶持表示，雖沒有鑽石送妳，但卻有岳母生前肯定的鑽石女婿、鑽石老公，還需要那顆小小的鑽石嗎？

86歲的楊敏盛於「鑽石老公的告白」文中說，彩碧和妳一起渡過60個春秋，發現妳很美麗，妳很聰明，妳很善良，妳很隨和，妳很會管教孩子，一個師呆（意指師大畢業的妻子）管4個呆呆（楊敏盛和其3個子女都是台大畢業），不亦樂乎。

▲楊敏盛與妻子陳彩碧攜手60慶「鑽石婚」。（圖／擷取自臉書）

妳肯犧牲，為幫老公創業，放棄自己的志趣(陳彩碧曾任教北醫)，妳很低調，常隱身在老公背後，妳很疼老公，常誇我可愛，妳很包容，不排斥我吸菸、喝酒、打麻將，妳從來不跟我要錢。今天我們慶祝鑽石婚，我沒有鑽石送妳，但是不要忘記媽媽（指陳彩碧的母親，也是楊敏盛的岳母）在世時，常誇我是她的鑽石女婿，妳有了鑽石老公，還需要那顆小小的鑽石嗎？

▲楊敏盛與妻子陳彩碧攜手60慶「鑽石婚」。（圖／擷取自臉書）

何況我們還擁有三個孩子，他們已經在職場上閃閃發光，另外七個孫子，尚待琢磨，假以時日一定會大放光彩。彩碧，我們昨天一起外出時，我發現鏡子裡的自己，並沒有比昨天老，今天我站在妳面前，發現妳比昨天更漂亮、更年輕。謝謝妳，我愛妳，直到地老天荒，直到海枯石爛！

臺灣大學醫學院畢業的楊敏盛，目前是桃園敏盛醫療體系總裁，曾任桃園縣醫師公會理事長、第一屆國民黨立法委員、新生醫護管理專科學校校長、財團法人怡仁愛心基金會董事長、國民黨桃園市黨部主委、財團法人聯合醫學基金會董事長，醫院行政協會理事長等職務。