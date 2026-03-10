　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

▲桃園政壇大老慶鑽石婚

▲楊敏盛慶祝鑽石婚，深情告白甜蜜蜜。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

和樂的家庭是促進社會健康的重要基石。桃園市政壇大老楊敏盛日前慶祝和妻子陳彩碧結婚60載「鑽石婚」，9日於臉書以「鑽石老公的告白」po出深情文，感謝妻子人生歲月相互扶持表示，雖沒有鑽石送妳，但卻有岳母生前肯定的鑽石女婿、鑽石老公，還需要那顆小小的鑽石嗎？

86歲的楊敏盛於「鑽石老公的告白」文中說，彩碧和妳一起渡過60個春秋，發現妳很美麗，妳很聰明，妳很善良，妳很隨和，妳很會管教孩子，一個師呆（意指師大畢業的妻子）管4個呆呆（楊敏盛和其3個子女都是台大畢業），不亦樂乎。

▲桃園政壇大老慶鑽石婚

▲楊敏盛與妻子陳彩碧攜手60慶「鑽石婚」。（圖／擷取自臉書）

妳肯犧牲，為幫老公創業，放棄自己的志趣(陳彩碧曾任教北醫)，妳很低調，常隱身在老公背後，妳很疼老公，常誇我可愛，妳很包容，不排斥我吸菸、喝酒、打麻將，妳從來不跟我要錢。今天我們慶祝鑽石婚，我沒有鑽石送妳，但是不要忘記媽媽（指陳彩碧的母親，也是楊敏盛的岳母）在世時，常誇我是她的鑽石女婿，妳有了鑽石老公，還需要那顆小小的鑽石嗎？

▲桃園政壇大老慶鑽石婚

▲楊敏盛與妻子陳彩碧攜手60慶「鑽石婚」。（圖／擷取自臉書）

何況我們還擁有三個孩子，他們已經在職場上閃閃發光，另外七個孫子，尚待琢磨，假以時日一定會大放光彩。彩碧，我們昨天一起外出時，我發現鏡子裡的自己，並沒有比昨天老，今天我站在妳面前，發現妳比昨天更漂亮、更年輕。謝謝妳，我愛妳，直到地老天荒，直到海枯石爛！

臺灣大學醫學院畢業的楊敏盛，目前是桃園敏盛醫療體系總裁，曾任桃園縣醫師公會理事長、第一屆國民黨立法委員、新生醫護管理專科學校校長、財團法人怡仁愛心基金會董事長、國民黨桃園市黨部主委、財團法人聯合醫學基金會董事長，醫院行政協會理事長等職務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

蘆竹誠聖宮設百萬獎助學金　獎勵學子會考金榜題名

助遊民禦寒！　桃園來來國際科技捐贈215條毛毯

力挺中華隊！　彰化鐵粉3/14將豪發300杯珍奶

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

提前整備減災害衝擊　新北再添2處水患自主防災社區

深耕30年　雲林家扶社工團隊獲多項敬業獎肯定

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　還想飛台灣！金門航警攔下

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

柯文哲聲請赴日參加兒子畢典　律師：恐無法再提保證金

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

蘆竹誠聖宮設百萬獎助學金　獎勵學子會考金榜題名

助遊民禦寒！　桃園來來國際科技捐贈215條毛毯

力挺中華隊！　彰化鐵粉3/14將豪發300杯珍奶

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

提前整備減災害衝擊　新北再添2處水患自主防災社區

深耕30年　雲林家扶社工團隊獲多項敬業獎肯定

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　還想飛台灣！金門航警攔下

文保景IG遭洗版　韓媒：台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差

台日好手對決！鴻海女子高球賽總獎金翻倍　曾雅妮、吳佳晏力拚主場留名

「麵屋一燈」爆食安？夫妻吃完狂吐　海量苦主現身：吃到臭酸叉燒

研究曝「2028恐出現AI危機」白領完全被取代　專家駁：太悲觀

比亞迪銷量降溫「吉利超車成新能源龍頭」！整體需求轉弱消費者觀望

桃園政壇大老楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

肥前屋3/11開始試營運　菜單曝光「大份鰻魚飯貴100元」

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

提前整備減災害衝擊　新北添2處水患自主防災社區

韓籍啦啦隊Mingo朴旻曙逛台南蘭展直呼「菜奇鴨」超可愛想帶回家

台中AI超人飛到東勢新成國小　「優客李林」李驥化身AI 導師助陣

台南火車站前廣場交維新動線上路U型雙向通行首個上班日順暢

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

中石化連6年入選標普永續年鑑ESG表現居全球前段班

更多熱門

相關新聞

即／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

即／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

桃園市觀音區台61線北上43.7公里今(9日)清晨6時許發生重大車禍！現場為吉普車、小貨車、曳引車與小客車，一共4輛車發生追撞，造成2名駕駛當場失去呼吸心跳、2人受傷，稍早最新消息傳出，吉普車、小貨車駕駛經送醫搶救後雙雙宣告不治，至於詳細肇事原因還有待釐清。

脫北族首選區走跌　空姐村成唯一逆勢上漲區

脫北族首選區走跌　空姐村成唯一逆勢上漲區

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

台電桃園區處驚蟄宣誓大會　強化電網安全

台電桃園區處驚蟄宣誓大會　強化電網安全

關鍵字：

鑽石婚楊敏盛桃園家庭深情

讀者迴響

熱門新聞

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

陳冠宇感性告別國家隊

探8℃！　強冷空氣來了

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

快訊／台灣英雄返國班機曝！

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

經典賽C組排名出爐！台灣第4名

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面