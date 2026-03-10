民進黨公布雲林縣議員提名名單　4選區周志鵬退出

▲民進黨雲林縣黨部公布縣議員第一波提名名單。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）



記者游瓊華／雲林報導

民主進步黨雲林縣黨部完成縣議員第一波提名名單，黨部表示經過黨內審慎討論與民主程序後，各選區戰將已陸續出列，將投入年底五合一選戰。黨部強調，名單不僅象徵參選資格，更代表承擔地方服務責任與回應民意的使命，期盼透過團隊合作，為雲林地方發展持續努力。

民進黨雲林縣黨部公布的縣議員提名名單包括：第一選區江文登、林群力、廖郁賢；第二選區高明達、張庭綺；第三選區林文彬、李明明；第四選區李泓儀、洪如萍、王裔迪；第五選區蔡永順、郭佩瑄；第六選區蔡岳儒。黨部指出，各區候選人皆長期投入地方公共事務，期望未來能在議會為地方建設與民意監督持續發聲。

其中，西螺區所在的第四選區提名作業備受關注。縣黨部表示，原規劃提名三席，共有李泓儀、洪如萍、王裔迪及周志鵬四人完成登記，顯示黨內人才投入踴躍。經過協調後，周志鵬決定退出此次議員初選，黨部對其顧全大局的態度表達肯定，也感謝其對黨內團結的支持。

周志鵬表示，未來仍將持續投入地方服務，並全力支持黨所提名的候選人，希望支持者將力量轉化為推動地方發展的重要動能，共同為雲林努力。民主進步黨雲林縣黨部指出，面對年底五合一選舉，黨內將持續整合力量，以團結為基礎推動選戰布局，並表達支持縣長參選人劉建國，盼在各界關注與參與下，爭取更多民意支持，為地方治理提出新的發展方向。