台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！過來人點頭：每次都被瞪

日本是許多台灣民眾喜愛的旅遊目的地，不少人幾乎每年都會前往。不過近日有網友在社群平台Threads發文，好奇日本人是否會介意拿到被摺過的日幣，相關話題隨即在網路上引發熱烈討論，吸引大批網友分享自身經驗。

原PO在貼文中詢問，日本人如果拿到被摺過的日幣，是否會「起痟」（台語，指發瘋），並搭配瞪大雙眼與笑到流淚的表情符號。貼文曝光後迅速受到關注，瀏覽數突破27萬，也讓不少曾到日本旅遊或生活的網友紛紛留言回應。

不少人指出，日本流通的鈔票大多相當平整，很少看到明顯摺痕。有網友表示，「之前有朋友在日本生活好幾年，我去玩的時候帶了一疊日幣給她，我順手對摺，她立刻很認真提醒在日本不能這樣折錢，收下時表情也有點尷尬。」也有人說，「日幣整齊到讓人以為好像每次都在發新鈔。」

也有曾跟團旅遊或從事旅遊業的網友提到，領隊曾提醒旅客盡量不要摺日幣，因為有些日本人若收到有摺痕的鈔票，可能會感到不高興。還有人分享，自己曾將整疊日幣用橡皮筋綁起來，在店家結帳時感覺被店員多看幾眼。

不過也有不同意見認為，並非所有日本人都會在意。有網友表示，曾在機場或日常生活中看到日本人也會把鈔票摺起來，因此未必每個人都會介意。

另有不少留言比較台灣與日本的使用習慣差異，認為台灣民眾對鈔票平整度通常較不在意。有人指出，「台灣人很常把鈔票折起來，付錢時也不一定會攤開，有些甚至像揉成一團的紙。」也有人提到，有些長輩習慣把鈔票折好，還會用指甲壓平後再收起來，顯示不同地區在使用現金時的文化差異。

