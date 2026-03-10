夜拍不再殘念！ET主播實測Xiaomi 17 Ultra「徠卡旗艦＋APO光學認證鏡頭」輕鬆出大片

▲ET主播雅憶現身嘉義燈會，手持「夜神」Xiaomi17 Ultra實測極限夜拍！（圖／擷取自《即新聞》，下同）

消費中心／綜合報導

嘉義燈會與璀璨煙火近日在社群平台上引發熱烈討論，不少民眾紛紛前往打卡，希望在光影交織的夜晚拍出足以媲美電影畫面的美照。然而許多人實際拍攝後發現，面對燈會現場「前景暗、背景亮」的高反差環境，或是遠方綻放的煙火，一般手機往往只能拍出模糊的光點或過曝的殘影，讓人直呼「太殘念了吧」！為了驗證行動影像的極限，《即新聞》主播雅憶這回特別殺到嘉義，手持號稱「夜神」的Xiaomi 17 Ultra深入燈會現場，實測這款重新定義夜色的實力派旗艦，究竟如何以專業光學技術收服多變的夜間光影。

走進嘉義燈會現場，大型花燈裝置與五彩斑斕的燈飾形成極具層次的視覺饗宴，但這也正是攝影設備的終極考驗！在一般夜拍場景中，最難處理的就是光源不均，雅憶邊逛邊回想，「像我們平時拍攝，需要比較高規的畫面，就得用專業大機器來拍攝，但今天要跟大家展示的就是號稱『夜神』的Xiaomi 17 Ultra。」她的語氣也藏不住好奇與期待，「聽說它小小一機，就能輕鬆出大片喔！」

來到燈會現場，拿到限定款花燈，當然就是要在超級瑪利歐燈區留下美照！實際操作時，雅憶先選用75mm人像焦段，該焦段能產生極佳的背景壓縮效果，讓璀璨的光影自然凝聚在人物後方，且受惠於高像素與光學變焦，人物臉部的肌理與細節在夜色中依然清晰可見。想要拍下遠方可愛的燈飾造景，透過光學變焦，也能呈現出絕非靠數位裁切後的模糊影像，展現出「夜色裡解析度會說話」的硬實力。

無論是人物為主的照片，或是璀璨的燈會景色，Xiaomi 17 Ultra精準捕捉光線的流動與細節，展現令人咋舌的極致專業度。走逛過燈會的朋友都知道，現場完全就是讓手機與相機「瑟瑟發抖」的高反差極端測試，然而當現場光源複雜且光暗反差極大時，憑藉著徠卡UltraPure純淨光學設計與APO光學認證鏡頭，Xiaomi 17 Ultra依舊能在維持高解析度的同時，同步抑制色散、影像邊緣乾淨、顏色不偏移，展現出專業相機等級的高級感。

而對於喜愛動態攝影的玩家來說，夜間錄影通常是手機的軟肋，但Xiaomi 17 Ultra搭載了徠卡1吋LOFIC超動態鏡頭，特別強化光影細節的捕捉。當期待已久的煙火綻放的那一刻，雅憶迅速切換「煙火模式」後發現，「亮部沒有溢出，即便在強光爆發的瞬間，煙火炸開後的紋理也都還在！」即便拍攝時，雅憶沒有站在第一排，但透過強大的連續光學變焦，也能跨越距離限制，將遠處的燦爛細節清晰收錄，以後打開手機回憶，都像是親眼所見！

「在相機業界，一台有APO認證的機種幾乎要20萬左右不等，但小米這台完全不需要！」作為品牌年度旗艦徠卡機種，Xiaomi 17 Ultra卻能讓使用者以三萬多元的價格，將旗艦級徠卡鏡頭隨身帶著走，難怪雅憶如此驚訝！相較於以演算法優化影像光影與細節，Xiaomi 17 Ultra追求的是如何將光影與色彩精準保留，在挑戰夜拍極限的同時，更賦予影像專業又有溫度的靈魂。

對於近期有換機需求的影像愛好者，現在正是入手「夜神」的最佳時機。小米現正推出購機限時好康，即日起至3/23前，只要購買Xiaomi 17 Series，最高可享20,000以上的多重購機禮遇，讓攝影愛好者能以更親民的門檻，擁抱這台重新定義夜色的影像旗艦，在未來的每一場光影盛宴中，輕鬆捕捉專業級的夜色大片。