生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白色情人節必衝西門町　捕獲「野生小龍女馬妹」

▲▼台北,燈會,味全龍,西門町,棒球,曹祐齊,小龍女,馬妹。（圖／業者提供）

▲頂新和德文教基金會攜手味全龍，在台北燈節打造霸氣感十足的《奔龍而上》主題燈區，熱血球魂瞬間點亮西門町街頭（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

各位棒球迷、愛逛燈會的人看過來！2026台北燈節現在正在西門町與花博園區閃耀登場，整個城市的夜晚都被璀璨燈火點亮，吸引超多民眾瘋朝聖；但你有看過會發光的「棒球魂」嗎？這次頂新和德文教基金會特別與味全龍聯手，在中華路一段與秀山街口（B4展區）打造了超霸氣的《奔龍而上》主題燈組，把熱血的球場氛圍直接搬到台北街頭！

球星驚喜現身，美味好禮拿不完！

就在3月1日晚上，味全龍投手曹祐齊驚喜現身燈區，現場尖叫聲不斷，球迷們紛紛搶著合照互動，氣氛嗨到最高點。除了帥氣球星，味全公司與德克士炸雞也大方響應，在現場發送限量小禮與優惠券，讓大家邊賞燈還能排隊領驚喜，整個燈區充滿了歡樂的節慶感 。

▲▼台北,燈會,味全龍,西門町,棒球,曹祐齊,小龍女,馬妹。（圖／業者提供）

▲味全龍帥氣投手曹祐齊先前驚喜現身燈節現場，與球迷零距離互動，親和力滿分讓現場粉絲直呼：這趟燈節來得太值得了。

白色情人節別錯過！馬妹現身倒數中

雖然錯過曹祐齊了，但別擔心，更大的驚喜就在3月14日白色情人節當天 ！3月14日（週六）18:00至19:00，啦啦隊人氣女神、Dragon Beauties小龍女成員「馬妹」將親臨燈會現場與大家近距離互動，還會大方分享獨家福利；到時候在現場只要加入味全龍LINE官方帳號並出示手機畫面，就能把「限定小禮」帶回家，絕對讓人留下難忘的賞燈回憶。

驚喜加碼：新隊員專屬福利與美食優惠

14日當天味全與德克士的優惠持續發放，幸運民眾有機會領到「德克士招牌明星餐點折價券」或「貝納頌輕負擔機能黑咖啡」。更狂的是，現場掃描QR Code加入兩家企業官方LINE，新會員還能爽領「免費雞塊券」、「買一送一優惠」及「味全美好食光官網限時折扣」！

▲▼台北,燈會,味全龍,西門町,棒球,曹祐齊,小龍女,馬妹。（圖／業者提供）

▲味全與德克士炸雞大方放送好禮，現場掃碼加入LINE不僅能拿折價券，還有機會爽領免費雞塊與香醇咖啡，完全是吃喝玩樂一站式體驗。

從台北玩到彰化，拍照還能抽大獎！

看完燈會還想玩？成美文化園同步推出「城市旅遊串聯優惠」，只要在3月底前出示與《奔龍而上》燈組的合照，上傳社群並標記成美文化園，就能以150元的優惠價入園體驗彰化美景。

此外，頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫也推出抽獎任務，與燈組合照上傳指定貼文，標記兩位好友寫下祝福並加入LINE，就有機會抽中好禮，詳情快上臉書粉絲團查詢 。

接棒未來 抽獎貼文連結 https://reurl.cc/aXr4pZ

▲▼台北,燈會,味全龍,西門町,棒球,曹祐齊,小龍女,馬妹。（圖／業者提供）

▲現場與《奔龍而上》燈組合照，不僅能參加「接棒未來」公益抽獎，還能憑合照以超值優惠價入園彰化成美文化園。

這次燈節展出只到3月15日，每天17:00到22:00準時亮燈，還不立刻揪你的親朋隊友們，週末就去西門町感受最熱血的龍年活力吧！

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

交通部新規「公路與市區共線」須設行穿線　斑馬線也要退縮

觀音拿鐵粉不哭！網傳茶湯會爆關店潮　官方駁斥：會大力展店

陸稱「助74台人離開中東」　觀光署：陸籍航空剛好有位子

好市多食物賣不完怎辦？處理剩食方式曝光　1時間去可免費狂吃

三月中旬「好運上門三大生肖」　順風順水、事業突破

中華隊「唯一沒登板」陳冠宇是誰？　三朝元老、12強功臣

誰最容易被求職詐騙？104揭最容易被騙3種人

卓揆看棒球沒問題！前元首機師疑1事：沒聽過私人行程從那出發

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

萬海去年EPS11.21元、股利3元　將增建6艘中型雙燃料船

前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到！

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風！求財參拜攻略一次看

醒來還是累？6成人有「隱形失眠」比睡不著更慘　滑手機更是關鍵兇手

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵：要有覺悟

【爸爸的心要碎了吧XD】原來牽的不是媽媽！女兒推開爸手奶音喊：你不要摸我啦

關鍵字：

台北燈會味全龍西門町棒球曹祐齊小龍女馬妹

