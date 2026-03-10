白色情人節必衝西門町　捕獲「野生小龍女馬妹」

▲頂新和德文教基金會攜手味全龍，在台北燈節打造霸氣感十足的《奔龍而上》主題燈區，熱血球魂瞬間點亮西門町街頭（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

各位棒球迷、愛逛燈會的人看過來！2026台北燈節現在正在西門町與花博園區閃耀登場，整個城市的夜晚都被璀璨燈火點亮，吸引超多民眾瘋朝聖；但你有看過會發光的「棒球魂」嗎？這次頂新和德文教基金會特別與味全龍聯手，在中華路一段與秀山街口（B4展區）打造了超霸氣的《奔龍而上》主題燈組，把熱血的球場氛圍直接搬到台北街頭！

球星驚喜現身，美味好禮拿不完！

就在3月1日晚上，味全龍投手曹祐齊驚喜現身燈區，現場尖叫聲不斷，球迷們紛紛搶著合照互動，氣氛嗨到最高點。除了帥氣球星，味全公司與德克士炸雞也大方響應，在現場發送限量小禮與優惠券，讓大家邊賞燈還能排隊領驚喜，整個燈區充滿了歡樂的節慶感 。

▲味全龍帥氣投手曹祐齊先前驚喜現身燈節現場，與球迷零距離互動，親和力滿分讓現場粉絲直呼：這趟燈節來得太值得了。

白色情人節別錯過！馬妹現身倒數中

雖然錯過曹祐齊了，但別擔心，更大的驚喜就在3月14日白色情人節當天 ！3月14日（週六）18:00至19:00，啦啦隊人氣女神、Dragon Beauties小龍女成員「馬妹」將親臨燈會現場與大家近距離互動，還會大方分享獨家福利；到時候在現場只要加入味全龍LINE官方帳號並出示手機畫面，就能把「限定小禮」帶回家，絕對讓人留下難忘的賞燈回憶。

驚喜加碼：新隊員專屬福利與美食優惠

14日當天味全與德克士的優惠持續發放，幸運民眾有機會領到「德克士招牌明星餐點折價券」或「貝納頌輕負擔機能黑咖啡」。更狂的是，現場掃描QR Code加入兩家企業官方LINE，新會員還能爽領「免費雞塊券」、「買一送一優惠」及「味全美好食光官網限時折扣」！

▲味全與德克士炸雞大方放送好禮，現場掃碼加入LINE不僅能拿折價券，還有機會爽領免費雞塊與香醇咖啡，完全是吃喝玩樂一站式體驗。

從台北玩到彰化，拍照還能抽大獎！

看完燈會還想玩？成美文化園同步推出「城市旅遊串聯優惠」，只要在3月底前出示與《奔龍而上》燈組的合照，上傳社群並標記成美文化園，就能以150元的優惠價入園體驗彰化美景。

此外，頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫也推出抽獎任務，與燈組合照上傳指定貼文，標記兩位好友寫下祝福並加入LINE，就有機會抽中好禮，詳情快上臉書粉絲團查詢 。

接棒未來 抽獎貼文連結 https://reurl.cc/aXr4pZ

▲現場與《奔龍而上》燈組合照，不僅能參加「接棒未來」公益抽獎，還能憑合照以超值優惠價入園彰化成美文化園。

這次燈節展出只到3月15日，每天17:00到22:00準時亮燈，還不立刻揪你的親朋隊友們，週末就去西門町感受最熱血的龍年活力吧！