　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

記者王威智／採訪報導

台灣年度大型節慶活動「台灣燈會」今年在嘉義登場，以「光耀台灣．點亮嘉義」為主題，結合光影藝術、文化展演與科技互動，吸引大量民眾前往賞燈。今年燈會除了各式大型花燈裝置外，更導入AI科技互動體驗，讓燈會不只是「看花燈」，而是結合科技、文化與娛樂的沉浸式活動。

其中，中華電信在燈會現場打造科技體驗攤位，以「韌性台灣 永續未來」為主題，攤位設計以阿里山神木為概念，呈現台灣多元生態與ESG永續精神，並透過AI與5G應用，讓民眾在燈會現場體驗智慧科技。

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ 台灣燈會今年在嘉義登場，結合光影藝術與AI、5G互動體驗，中華電信也打造科技展區，呈現智慧科技與永續理念 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

AI拍貼成打卡亮點　生成式AI秒變Q版角色
在眾多互動體驗中，「AI賀年拍貼」成為現場最受歡迎的亮點之一。韓森介紹，透過生成式AI技術，民眾只要拍照，就能立即生成Q版人物角色，還能搭配新年祝福或許願文字，製作專屬賀年照片。

洗菜現場笑說「想把許的願望都寫上去」，芮恩則開玩笑表示：「還是我們三個都在上面簽名，就變成Ｑ版簽名照！」三人現場體驗後也覺得相當有趣。

AI拍貼完成後，現場可以直接印出專屬照片，民眾也能掃描QR Code下載數位版本，立刻分享到社群平台。結合拍照、科技與社群分享，也讓不少遊客拍完一張又一張，成為燈會熱門打卡體驗。

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ 生成式AI拍貼成燈會熱門打卡體驗，民眾拍照即可秒變Q版角色，還能現場列印或下載分享到社群 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

傳統求籤結合AI　智慧解籤更貼近現代生活
除了AI拍貼外，另一項吸睛體驗則是「AI智慧解籤」。這項體驗結合嘉義新港奉天宮的媽祖信仰文化，讓民眾在燈會現場也能體驗類似到廟宇求籤的流程。

韓森在介紹時也詢問兩位來賓是否有求籤經驗，洗菜表示「有，但很多籤詩都是文言文，看不太懂」，芮恩也笑說有時候抽到籤詩卻不知道該怎麼解讀。

透過AI智慧解籤系統，民眾抽籤並擲筊確認後，系統會將傳統籤詩內容轉譯為更貼近現代生活語言的解釋。韓森形容，AI就像「現代解籤師」，能把原本較為艱澀的籤詩內容，轉化為更容易理解的生活建議。

現場示範時，系統甚至會結合求籤者的生活情境與願望，給出更貼近個人狀況的解析，也讓宗教文化透過科技呈現出新的互動形式。

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ AI智慧解籤結合傳統求籤流程，讓民眾抽籤擲筊後透過科技解析籤意，體驗宗教文化與現代科技融合的新玩法 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

5G結合AI互動　體驗智慧影像與網路韌性
除了拍貼與解籤，中華電信攤位還規劃多項科技互動展示。其中「AI拍照精靈」透過5G高速傳輸搭配AI影像技術，提供多種智慧拍照功能，包括最佳表情抓拍、背景清除與AI生成圖像等應用。

此外，「海地星空網路韌性互動體驗」則透過觸控互動程式，讓民眾了解網路韌性計畫與通訊基礎建設如何在災害或特殊情境下維持穩定運作。

韓森也介紹，攤位中還設有影視服務體驗區，展示MOD影音平台內容，讓民眾在賞燈之餘，也能體驗數位娛樂服務。同時，中華電信攤位也舉辦闖關活動，只要完成體驗就可以獲得小禮物。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 5G結合AI互動體驗，民眾透過智慧拍照與網路韌性展示，感受科技與通訊服務的創新應用 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

《動物方城市2》IP打卡區　吸引民眾合照
除了AI科技體驗外，現場也設置大型IP打卡區，成為燈會另一個吸睛亮點。

韓森在現場介紹，「剛才我們體驗這麼多AI的東西，在我身後的背板就厲害了，是全球獨家《動物方城市2》的春節視覺。」他表示，中華電信此次與Disney+合作取得《動物方城市2》IP授權，特別為燈會打造具有新年氛圍的主題視覺。

洗菜也笑說自己非常喜歡這部動畫，而芮恩則提到最喜歡片中的角色，現場氣氛相當熱絡。

結合熱門影視IP與科技展區規劃，也讓整體展區呈現更年輕化與多元化的活動氛圍，吸引不少民眾駐足拍照。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲ 全球獨家《動物方城市2》春節主題IP打卡區亮相燈會，成為民眾合影留念的熱門拍照景點。（圖／ETtoday新聞雲）

科技燈會成新趨勢　賞燈也能玩AI
中華電信已連續多年參與台灣燈會活動並持續贊助主燈展演，本屆主燈以「光沐－世界的阿里山」為主題，呼應中華電信ESG永續行動，並以回收枯木作為材料打造。

整體設計結合聲光藝術、新媒體影像、建築結構與數位製造技術，突破傳統生肖主燈形式，打造沉浸式聲光劇場。作品透過光影與聲音敘事，從海洋誕生、森林生命到高山文明，呈現台灣島嶼數百萬年的地質與生命演化歷程，並運用AI影像與動畫技術，展現藝術與科技跨域融合的創新能量。

韓森也表示，中華電信已連續28年贊助台灣燈會主燈，「今年的嘉義燈會，不只是看燈，而是可以玩科技。」

隨著科技發展，燈會形式逐漸轉變，不再只是花燈展示，而是結合AI、5G與互動科技，打造更豐富的參觀體驗。從AI拍貼、智慧解籤到各式科技互動裝置，也讓傳統節慶展現出更具時代感的文化樣貌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成
曾豪駒最後一次帶中華隊？　感性發文： 讓我們一起畢業
夫婦遊杉林溪1死1傷　驗屍結果曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明明沒幹嘛卻累癱　3大精神耗盡壞習慣很多人天天中

韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

經營5年撐不住！蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣無緣8強「出征文保景IG」！奧運銅牌文姿云：麻煩風度拿出來

注意！全台7縣市明停水　時間區域一次看　高雄連3波

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

明明沒幹嘛卻累癱　3大精神耗盡壞習慣很多人天天中

韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

經營5年撐不住！蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣無緣8強「出征文保景IG」！奧運銅牌文姿云：麻煩風度拿出來

注意！全台7縣市明停水　時間區域一次看　高雄連3波

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

日本AV女優怒轟「台男超噁心」！連發死亡威脅

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應

曾豪駒一句「一起畢業」暗示卸國家隊教頭？樂天：支持任何決定

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

「上班族大軍」WBC捷克隊將赴京都觀光　醫生總教練有患者先返國

萬海2月營收年減0.49%、月減16.61%　3月價量回溫

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！　售價恐破6萬元

【贏韓國的代價XD】中華隊炸裂！爺爺的耳膜也炸裂了

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

探8℃！　下波還會更冷

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

更多熱門

相關新聞

ET主播實測Xiaomi 17 Ultra夜拍不再殘念！

ET主播實測Xiaomi 17 Ultra夜拍不再殘念！

嘉義燈會與璀璨煙火近日在社群平台上引發熱烈討論，不少民眾紛紛前往打卡，希望在光影交織的夜晚拍出足以媲美電影畫面的美照。然而許多人實際拍攝後發現，面對燈會現場「前景暗、背景亮」的高反差環境，或是遠方綻放的煙火，一般手機往往只能拍出模糊的光點或過曝的殘影，讓人直呼「太殘念了吧」！

台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」登場

台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」登場

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭車限量送乖乖

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭車限量送乖乖

台灣燈會破200萬人次！青森睡魔抵嘉展出　登上日本NHK、共同社

台灣燈會破200萬人次！青森睡魔抵嘉展出　登上日本NHK、共同社

台灣燈會增30輛遊覽車助疏運　首假日尖峰湧人車潮

台灣燈會增30輛遊覽車助疏運　首假日尖峰湧人車潮

關鍵字：

台灣燈會嘉義燈會中華電信AI拍貼AI解籤AI智慧解籤生成式AI5G科技新港奉天宮媽祖求籤動物方程式Disney+MOD影音科技燈會

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

探8℃！　下波還會更冷

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面