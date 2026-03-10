台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

記者王威智／採訪報導

台灣年度大型節慶活動「台灣燈會」今年在嘉義登場，以「光耀台灣．點亮嘉義」為主題，結合光影藝術、文化展演與科技互動，吸引大量民眾前往賞燈。今年燈會除了各式大型花燈裝置外，更導入AI科技互動體驗，讓燈會不只是「看花燈」，而是結合科技、文化與娛樂的沉浸式活動。

其中，中華電信在燈會現場打造科技體驗攤位，以「韌性台灣 永續未來」為主題，攤位設計以阿里山神木為概念，呈現台灣多元生態與ESG永續精神，並透過AI與5G應用，讓民眾在燈會現場體驗智慧科技。

▲▼ 台灣燈會今年在嘉義登場，結合光影藝術與AI、5G互動體驗，中華電信也打造科技展區，呈現智慧科技與永續理念 。（圖／ETtoday新聞雲）

AI拍貼成打卡亮點 生成式AI秒變Q版角色

在眾多互動體驗中，「AI賀年拍貼」成為現場最受歡迎的亮點之一。韓森介紹，透過生成式AI技術，民眾只要拍照，就能立即生成Q版人物角色，還能搭配新年祝福或許願文字，製作專屬賀年照片。

洗菜現場笑說「想把許的願望都寫上去」，芮恩則開玩笑表示：「還是我們三個都在上面簽名，就變成Ｑ版簽名照！」三人現場體驗後也覺得相當有趣。

AI拍貼完成後，現場可以直接印出專屬照片，民眾也能掃描QR Code下載數位版本，立刻分享到社群平台。結合拍照、科技與社群分享，也讓不少遊客拍完一張又一張，成為燈會熱門打卡體驗。

▲▼ 生成式AI拍貼成燈會熱門打卡體驗，民眾拍照即可秒變Q版角色，還能現場列印或下載分享到社群 。（圖／ETtoday新聞雲）

傳統求籤結合AI 智慧解籤更貼近現代生活

除了AI拍貼外，另一項吸睛體驗則是「AI智慧解籤」。這項體驗結合嘉義新港奉天宮的媽祖信仰文化，讓民眾在燈會現場也能體驗類似到廟宇求籤的流程。

韓森在介紹時也詢問兩位來賓是否有求籤經驗，洗菜表示「有，但很多籤詩都是文言文，看不太懂」，芮恩也笑說有時候抽到籤詩卻不知道該怎麼解讀。

透過AI智慧解籤系統，民眾抽籤並擲筊確認後，系統會將傳統籤詩內容轉譯為更貼近現代生活語言的解釋。韓森形容，AI就像「現代解籤師」，能把原本較為艱澀的籤詩內容，轉化為更容易理解的生活建議。

現場示範時，系統甚至會結合求籤者的生活情境與願望，給出更貼近個人狀況的解析，也讓宗教文化透過科技呈現出新的互動形式。

▲▼ AI智慧解籤結合傳統求籤流程，讓民眾抽籤擲筊後透過科技解析籤意，體驗宗教文化與現代科技融合的新玩法 。（圖／ETtoday新聞雲）

5G結合AI互動 體驗智慧影像與網路韌性

除了拍貼與解籤，中華電信攤位還規劃多項科技互動展示。其中「AI拍照精靈」透過5G高速傳輸搭配AI影像技術，提供多種智慧拍照功能，包括最佳表情抓拍、背景清除與AI生成圖像等應用。

此外，「海地星空網路韌性互動體驗」則透過觸控互動程式，讓民眾了解網路韌性計畫與通訊基礎建設如何在災害或特殊情境下維持穩定運作。

韓森也介紹，攤位中還設有影視服務體驗區，展示MOD影音平台內容，讓民眾在賞燈之餘，也能體驗數位娛樂服務。同時，中華電信攤位也舉辦闖關活動，只要完成體驗就可以獲得小禮物。

▲▼ 5G結合AI互動體驗，民眾透過智慧拍照與網路韌性展示，感受科技與通訊服務的創新應用 。（圖／ETtoday新聞雲）

《動物方城市2》IP打卡區 吸引民眾合照

除了AI科技體驗外，現場也設置大型IP打卡區，成為燈會另一個吸睛亮點。

韓森在現場介紹，「剛才我們體驗這麼多AI的東西，在我身後的背板就厲害了，是全球獨家《動物方城市2》的春節視覺。」他表示，中華電信此次與Disney+合作取得《動物方城市2》IP授權，特別為燈會打造具有新年氛圍的主題視覺。

洗菜也笑說自己非常喜歡這部動畫，而芮恩則提到最喜歡片中的角色，現場氣氛相當熱絡。

結合熱門影視IP與科技展區規劃，也讓整體展區呈現更年輕化與多元化的活動氛圍，吸引不少民眾駐足拍照。

▲ 全球獨家《動物方城市2》春節主題IP打卡區亮相燈會，成為民眾合影留念的熱門拍照景點。（圖／ETtoday新聞雲）

科技燈會成新趨勢 賞燈也能玩AI

中華電信已連續多年參與台灣燈會活動並持續贊助主燈展演，本屆主燈以「光沐－世界的阿里山」為主題，呼應中華電信ESG永續行動，並以回收枯木作為材料打造。

整體設計結合聲光藝術、新媒體影像、建築結構與數位製造技術，突破傳統生肖主燈形式，打造沉浸式聲光劇場。作品透過光影與聲音敘事，從海洋誕生、森林生命到高山文明，呈現台灣島嶼數百萬年的地質與生命演化歷程，並運用AI影像與動畫技術，展現藝術與科技跨域融合的創新能量。

韓森也表示，中華電信已連續28年贊助台灣燈會主燈，「今年的嘉義燈會，不只是看燈，而是可以玩科技。」

隨著科技發展，燈會形式逐漸轉變，不再只是花燈展示，而是結合AI、5G與互動科技，打造更豐富的參觀體驗。從AI拍貼、智慧解籤到各式科技互動裝置，也讓傳統節慶展現出更具時代感的文化樣貌。