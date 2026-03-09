　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洪災前還在植牙、餐敘！光復鄉長林清水涉失職釀19死　100萬交保

▲▼花蓮縣光復鄉長林清水。（圖／翻攝林清水臉書）

▲花蓮縣光復鄉長林清水。（圖／翻攝林清水臉書）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮縣去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成19人死亡、5人失蹤。花蓮地檢署調查後認定光復鄉長林清水在災害應變期間涉廢弛職務、浮報撤離人數等情形，9日依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書及過失致死等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑，對林清水求處10年徒刑。案件移審花蓮地方法院後，晚間召開接押庭，裁定林清水100萬元交保，並須配戴電子設備監控。

林清水今年1月遭檢調搜索住處及光復鄉公所等地，並調閱撤離名冊、防災通報等資料。檢方複訊後認為有串供及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，至今持續羈押。案件偵查終結後移審地院，法官晚間7時30分開庭審理是否續押，約9時裁定100萬元交保。林清水親友得知消息後趕忙籌措保釋金，並替他購買新衣準備交保離開。

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，遭聲押禁見。（圖／民眾提供）

▲花蓮堰塞湖洪災釀19死，光復鄉長林清水遭起訴求刑10年。（圖／民眾提供，下同）

災前警戒已發布　鄉長卻外出參訪、植牙

檢方調查指出，2025年7月底馬太鞍溪上游因山體崩塌形成堰塞湖，隨著樺加沙颱風逼近，中央於9月下旬啟動防災應變。農業部林保署花蓮分署先後於9月21日、22日發布黃色及紅色警戒，要求地方政府預防性撤離甚至強制撤離居民。不過林清水當時仍在宜蘭參訪，返花後也未立即坐鎮指揮防災，反與秘書張源寶宴請支援救災的軍方人員餐敘。

檢方指出，紅色警戒發布後應立即執行強制撤離，但光復鄉公所僅對少數區域進行撤離，其餘保全戶多被要求採「垂直避難」或自行依親。更離譜的是，林清水在洪災發生前一天下午還前往鳳林鎮牙醫診所植牙，未積極督導撤離作業。

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，遭聲押禁見。（圖／民眾提供）

涉浮報撤離人數　會議中謊稱已完成撤離

檢方表示，林清水與秘書張源寶、民政課長王詠濬為應付上級督導，未實際清查警戒區人口，卻以比例換算方式捏造垂直避難、依親及撤離人數，並在應變管理資訊系統中填報不實資料。9月23日花蓮縣災害應變中心召開整備會議時，林清水更回報已完成預防性撤離，但實際上仍有居民留在警戒區內。

同日下午2時50分許，堰塞湖溢流沖毀馬太鞍溪橋並突破堤防，大量水土泥沙瞬間淹沒警戒區域，導致19名居民逃生不及喪命。檢方認為，3名被告身為地方公務要職，卻在災害迫近時廢弛職務，且事後推諉卸責、未表歉意，嚴重破壞公務體系信任，因此對林清水求處最重10年徒刑，張源寶及王詠濬則各求刑9年。

03/07 全台詐欺最新數據

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

花蓮堰塞湖溢流釀19死　林清水遭起訴求刑10年

花蓮堰塞湖溢流釀19死　林清水遭起訴求刑10年

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，花蓮地檢署日前搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。檢方偵查終結，今（9）日依涉犯公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，對林清水、張源寶、王詠濬提起公訴。

堰塞湖洪災農地納專案休耕給付　申報至2/6

堰塞湖洪災農地納專案休耕給付　申報至2/6

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

即／花蓮洪災19死　國民黨控3部長「廢弛職務」

即／花蓮洪災19死　國民黨控3部長「廢弛職務」

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

關鍵字：

花蓮洪災林清水堰塞湖公務員起訴馬太鞍溪

讀者迴響

