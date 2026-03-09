　
地方 地方焦點

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

▲桃園市海葬加場量能倍增

▲桃園擴大環保海葬服務。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局9日表示，該局持續推動環保葬服務，自民國97年起與臺北市、新北市合作辦理聯合海葬，至今邁入第19年，累計已協助454位先行者圓滿回歸大海。為提升服務量能，該局今年起增加海葬場次為上、下半年各一場，一年可服務80位先行者，提供民眾多元、有尊嚴的告別選擇。

民政局表示，過去海葬每年僅辦理1場次，為了讓家屬能以更彈性的時間安排告別儀式，不必集中於單一場次報名與準備，同時縮短暫厝時間，今年決定新增1個場次。依據統計，隨著民眾殯葬觀念改變，114年桃園市有超過1,700位民眾選擇環保葬，依照死亡人口統計，已有超過一成民眾，選擇以環保葬完成人生最後一哩路。

民政局說明，考量春、秋兩季海象相對平穩，今年規劃於4月及11月各舉辦1場聯合海葬活動，每場次可服務約40位先行者，1年服務達80位先行者，數量成長1倍。聯合海葬以簡約隆重為原則，儀式當天，家屬可隨船出海，於離岸6公里海域，拋撒親人骨灰，伴隨鮮花花瓣飄向海中，透過獻花與祝禱表達思念與祝福，體現生命回歸自然、循環不息的理念。

民政局指出，桃園聯合海葬活動全程不收取任何費用，家屬僅需備妥火化許可證及相關證明文件即可報名參加，由市府統籌儀式流程與船舶作業，提供安全、合法且具尊嚴的服務。

03/07 全台詐欺最新數據

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

