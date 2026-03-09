　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗女足比救命手勢影片曝　川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗女子足球國家隊近日到澳洲參加亞洲盃賽事時，全隊包含教練在內都拒唱現任政權國歌，被伊朗國營電視台指責是「叛徒」，回國後恐面臨清算，引發國際關注。對此，美國總統川普表示，這些女球員回到伊朗可能就會死，建議澳洲總理給予這些球員庇護，若澳洲不願意，美國會接收她們。

▲▼伊朗女子足球隊比出救命手勢。（圖／翻攝自X）

▲伊朗女子足球隊比出救命手勢。（圖／翻攝自X）

川普9日在Truth Social表示，澳洲若允許伊朗女子足球國家隊被強行送回伊朗，將是一個嚴重的人道主義錯誤，這些人回去後非常可能遭到殺害。「總理先生（艾班尼斯Anthony Albanese），請不要這麼做，應該給予她們庇護。如果澳洲不願意，美國願意接納她們。」

伊朗女子足球國家隊在比賽時拒唱現任政權國歌後，被伊朗當局指責「叛國者」、「恥辱的巔峰」。長期關注伊朗局勢的X帳號Throwback Iran，也曝光一段球員們在巴士瘋狂比出「救命」手勢的影片，直言這些人回到伊朗後恐面臨生命危險。

另據CNN報導，一名知情人士透露，已有5名伊朗女子足球隊隊員離開飯店，前往澳洲警察局求救，目前正受澳洲警方保護。

03/07 全台詐欺最新數據

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

美伊戰爭的防空辯證與借鑑

美伊戰爭的防空辯證與借鑑

2026年3月，波斯灣與中東的夜空被「史詩之怒」（Operation Epic Fury），與以色列稱為「怒吼之獅」（Operation Roaring Lion）的聯合軍事行動點亮。聯軍在最初的二十四小時內對伊朗境內上千個目標打擊，不僅成功消滅包含最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在內的高層指揮節點，更系統性地摧毀其彈道飛彈與無人機生產基礎設施。

「川習會」大交易台灣或有第四公報？

「川習會」大交易台灣或有第四公報？

中東戰火經濟苦果　歐亞5國最受衝擊

中東戰火經濟苦果　歐亞5國最受衝擊

伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

