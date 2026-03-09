伊朗女足比救命手勢影片曝　川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

Iranian women’s football national team just used sign language to communicate “Help”— Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 8, 2026
Theyre being held hostage and threatened by the regime.
The regime in Iran labeled them “traitors” on national TV and promised a “severe punishment” once they return from Australia. pic.twitter.com/77NCjM94GO
記者趙蔡州／綜合報導
伊朗女子足球國家隊近日到澳洲參加亞洲盃賽事時，全隊包含教練在內都拒唱現任政權國歌，被伊朗國營電視台指責是「叛徒」，回國後恐面臨清算，引發國際關注。對此，美國總統川普表示，這些女球員回到伊朗可能就會死，建議澳洲總理給予這些球員庇護，若澳洲不願意，美國會接收她們。
▲伊朗女子足球隊比出救命手勢。（圖／翻攝自X）
川普9日在Truth Social表示，澳洲若允許伊朗女子足球國家隊被強行送回伊朗，將是一個嚴重的人道主義錯誤，這些人回去後非常可能遭到殺害。「總理先生（艾班尼斯Anthony Albanese），請不要這麼做，應該給予她們庇護。如果澳洲不願意，美國願意接納她們。」
伊朗女子足球國家隊在比賽時拒唱現任政權國歌後，被伊朗當局指責「叛國者」、「恥辱的巔峰」。長期關注伊朗局勢的X帳號Throwback Iran，也曝光一段球員們在巴士瘋狂比出「救命」手勢的影片，直言這些人回到伊朗後恐面臨生命危險。
另據CNN報導，一名知情人士透露，已有5名伊朗女子足球隊隊員離開飯店，前往澳洲警察局求救，目前正受澳洲警方保護。
