伊朗女足比救命手勢影片曝　川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

Iranian women’s football national team just used sign language to communicate “Help”



Theyre being held hostage and threatened by the regime.



The regime in Iran labeled them “traitors” on national TV and promised a “severe punishment” once they return from Australia. pic.twitter.com/77NCjM94GO — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 8, 2026

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗女子足球國家隊近日到澳洲參加亞洲盃賽事時，全隊包含教練在內都拒唱現任政權國歌，被伊朗國營電視台指責是「叛徒」，回國後恐面臨清算，引發國際關注。對此，美國總統川普表示，這些女球員回到伊朗可能就會死，建議澳洲總理給予這些球員庇護，若澳洲不願意，美國會接收她們。

▲伊朗女子足球隊比出救命手勢。（圖／翻攝自X）

川普9日在Truth Social表示，澳洲若允許伊朗女子足球國家隊被強行送回伊朗，將是一個嚴重的人道主義錯誤，這些人回去後非常可能遭到殺害。「總理先生（艾班尼斯Anthony Albanese），請不要這麼做，應該給予她們庇護。如果澳洲不願意，美國願意接納她們。」

伊朗女子足球國家隊在比賽時拒唱現任政權國歌後，被伊朗當局指責「叛國者」、「恥辱的巔峰」。長期關注伊朗局勢的X帳號Throwback Iran，也曝光一段球員們在巴士瘋狂比出「救命」手勢的影片，直言這些人回到伊朗後恐面臨生命危險。

另據CNN報導，一名知情人士透露，已有5名伊朗女子足球隊隊員離開飯店，前往澳洲警察局求救，目前正受澳洲警方保護。