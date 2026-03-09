　
地方 地方焦點

桃園「追飛機」路跑　4500跑者航線下和飛機競速

▲2026桃園追飛機路跑

▲2026桃園追飛機路跑大園開跑。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026追飛機路跑」活動，8日在大園區熱情開跑。市府體育局許彥輝局長表示，這場賽事吸引澳門、馬來西亞、菲律賓、聖文森、新加坡、美國、越南、大陸、香港、印尼、日本等國家及本國民眾近4500跑者，一起享受在賽道上，飛機從頭頂飛過的瞬間，一起競速的快感。

大園區長余誌松表示，桃園國際機場因位於大園區內，出現區內部分里的街道天空，不時有即將將降落的飛機，因此一特殊風景，而有追飛機路跑的活動，賽道沿著航線週邊設計，活動分三大組，分別是：追飛機13.5KM組、團體歡樂13.5KM組、文青親子4.5KM組。

▲2026桃園追飛機路跑

▲2026桃園追飛機路跑大園開跑。（圖／大園區公所提供）

桃園體育總會馬拉松委員會主委游成章提到，本次路跑延續第一屆保時捷跑車領跑、「台灣大腳丫長跑協會」配速列車及AED RUNNER守護賽道安全外，賽道補給再加碼，有水果、運動飲料、小蛋糕、巧克力、煎蛋、烤雞 烤滷豬等，跑者追求速度外也能享受豐富補給。

另外大園區各協會組成的啦啦隊，在賽道兩旁跳得比跑者還起勁，大喊「加油！你是最棒的！」在大園跑步絕對不會孤單。蔡萬春執行長表示，8日天氣是跑者破PB的好時機，男總一程中洲以47分32秒佳績衝過終點；女總一則是國內百傑選手董家琪以53分21秒速度奪冠。

除之此外「4.5K親子組」吸引許多爸爸、媽媽帶著小朋友，邊跑步、邊看風景、邊吃補給的開心完賽。大園區公所也愛心協助，提供公益名額給視障跑團及教養院院生，這份心意讓賽道不只是競技更是充滿愛的交流。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

春季農忙時節，雲林斗南田野裡不只忙著採收，也成為親子走進土地的教室。斗南鎮鎮公所今（7）日舉辦「大薯小薯非你莫薯－斗南馬鈴薯節暨農畜產品行銷推廣活動」，上千名親子一起走進田間體驗挖馬鈴薯。不少親子家庭蹲在土壤間翻找圓潤薯塊，雙手沾滿泥土卻笑得開心。

桃園路跑追飛機賽國際跑者親子活動賽道補給

