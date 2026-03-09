新竹縣長藍營黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

新竹縣縣長選舉角逐日趨白熱化，根據由〈雨晴民調〉執行的最新調查結果，新竹縣副縣長陳見賢在黨內支持度已反超立委徐欣瑩，且在對決民進黨可能人選鄭朝方時展現更強的競爭優勢，新竹縣選情版圖正出現顯著變動。

提名機制底定 黨員投票與民調並行

據了解，國民黨新竹縣長提名機制已大致確定。黨方日前召開初選協調會，拍板採用「黨員投票3成、民調7成」的模式決定最終人選，兼顧黨員意見與社會支持度作為評估基準。在此機制下，各方民調動向成為觀察藍營初選走勢的關鍵指標。

黨內對比：陳見賢以4個百分點領先

根據這份民調，在國民黨縣長人選支持度的比較中，陳見賢獲得36％支持，徐欣瑩為32％，兩人差距達4個百分點，已超出民調誤差範圍。不過，仍有32％的民眾尚未表態，後續發展仍存變數。

模擬選舉對決：陳見賢展現強勁競爭力

若進一步模擬正式縣長選舉情境，陳見賢對上民進黨鄭朝方時，支持度高達46.7％，大幅領先鄭朝方的27.1％，差距接近20個百分點。在三人競逐的情境下，陳見賢同樣以35.3％穩居首位，徐欣瑩獲23.1％，鄭朝方則為21.2％。

知名度與支持度的消長

在知名度層面，調查顯示87.3％受訪者知道徐欣瑩為立法委員，而知道陳見賢擔任新竹縣副縣長的比例為69.8％。民調分析指出，徐欣瑩長期活躍於新竹縣政壇，知名度本就較高；然而隨著陳見賢曝光度逐步提升，支持度已出現反轉。這意味著徐欣瑩的優勢主要奠基於知名度，一旦對手知名度拉升，即便整體知名度仍居上風，選民的支持結構仍可能發生位移。

隨著近期多份民調陸續公布，黨內競爭態勢逐漸明朗化，後續發展持續受到外界高度關注。

民調資訊

本份民調由〈雨晴民調〉執行，調查期間為3月2日至5日晚間，以新竹縣年滿20歲以上民眾為訪問對象，共完成1068份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。