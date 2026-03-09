　
國際

日本首批國產飛彈進駐熊本！射程直達中國本土　居民怒上街抗議

▲▼陸自的西南諸島新駐屯地將進駐12式反艦飛彈。（圖／JGSDF）

▲日本部署首批國產長程飛彈，射程可觸及中國本土。（圖／JGSDF）

記者閔文昱／綜合報導

日本政府近期加速強化「反擊能力」軍事部署。日本內閣官房長官木原稔9日表示，陸上自衛隊計畫在九州熊本市部署「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，相關發射裝置已於9日凌晨運入熊本市的健軍駐屯地，預計本月內完成部署。這款飛彈射程約1000公里，被視為日本首批具備長程打擊能力的國產武器之一。

據日本媒體報導，運送飛彈發射裝置的軍用車隊日前從靜岡縣富士駐地出發，並在9日凌晨抵達熊本基地。這款由三菱重工研發的改良型12式飛彈，射程從原本約200公里大幅提升至約1000至1200公里，從九州發射甚至可以覆蓋中國沿海城市，被視為日本強化遠程防衛與「敵基地反擊能力」的重要裝備。

▲▼日本將從2025年度起在熊本縣陸上自衛隊基地，部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」。（圖／日本防衛裝備廳提供）

▲日本從2025年度起在熊本縣陸上自衛隊基地，部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」。（圖／日本防衛裝備廳）

可攻擊敵方後方　被視為安保政策轉折

分析指出，部署長程飛彈象徵日本安全政策的重要轉變。日本過去長期奉行「專守防衛」原則，但隨著中國解放軍軍事活動增加，以及北韓持續試射飛彈，日本政府近年開始推動建構反擊能力，讓自衛隊在遭受攻擊時能打擊敵方後方基地，以提升嚇阻力。

此外，日本防衛省也同步強化西南諸島的防衛能力，例如計畫在沖繩那霸基地部署P-1反潛機，以取代老舊的P-3C機隊，並提升對潛艦的偵測與作戰能力。

▲▼為因應中國擴張軍事力量對西南諸島的威脅，日本陸上自衛隊在沖繩縣宇流麻市勝連基地成立地對艦導彈部隊。（圖／達志影像）

▲為因應中國擴張軍事力量對西南諸島的威脅，日本陸上自衛隊在沖繩縣宇流麻市勝連基地成立地對艦導彈部隊。（圖／達志影像）

未事先通知地方　居民抗議反彈

不過，飛彈部署行動在當地引發反彈。由於防衛省在運送裝備前未提前向居民說明，多達數十人至百名民眾聚集在健軍駐屯地門口抗議，高舉「反對部署長程飛彈」與「不要把熊本變成戰場」等標語。

熊本市市長大西一史也表示，市府是透過媒體報導才得知設備運入的消息，對中央政府未提前告知感到遺憾。部分居民與反戰團體則憂心，一旦衝突爆發，基地周邊的住宅與學校可能成為優先攻擊目標。

日本防衛省表示，待部署準備完成後，將向地方政府與居民進一步說明相關計畫。

03/07 全台詐欺最新數據

