北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

此次參訪板橋埔墘公托中心為新北市第96家公托據點，運用校園空間建置，讓空間多元利用。

新北市長侯友宜今（9日）接待台北市長蔣萬安及台北市府團隊參訪新北市板橋埔墘公共托育中心。侯友宜表示，新北市公共托育量能全國第一，超越五都總和，市府仍會加倍建設、持續打造優質公托，全力讓孩子安心成長，透過此次雙北交流分享，相互汲取經驗，讓雙北托育服務更完善。

侯友宜表示，新北市透過活化學校校舍、活動中心、社會住宅、市場空間及公益回饋場地等餘裕空間興建公托中心，在7年內建置70家公托中心，目前總數達130家，可收托6,555名幼兒。截至2026年1月底，全國公辦民營公共托育中心共計532處，可收托1萬7,589名幼兒，新北收托量即接近全國總合一半。同時，為完善托育品質，市府積極落實托育人員專業培訓，陪伴孩子開心成長。

侯友宜說，新北市積極推動托育政策，目前新北市公共托育，加上準公共化及私立托嬰中心，整體托育量能逾1萬6,700名幼兒，家外托育率突破45%。期許雙北城市交流分享後，能借鏡彼此經驗共同落實0-6歲國家一起養的理念，提供實質支持，讓家長們安心育兒。

社會局補充，此次參訪的板橋埔墘公托中心為新北市第96家公托據點，運用校園空間建置，讓空間多元利用。市府持續盤點各區需求，滾動式調整量能布局，讓公共托育成為支撐家庭與城市發展的重要基礎工程。

