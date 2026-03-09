　
地方 地方焦點

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

▲基隆市政說明會與民對話 謝國樑：穩健財政推動城市升級。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政說明會仁愛區登場，騎樓整平、行人安全與重大建設成果曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（9日）在仁愛區舉辦市政說明會，市長謝國樑率市府團隊與市民面對面交流，說明交通安全改善、重大建設推動及社福照護成果，並聽取地方建議，回應市民關切議題。謝國樑表示，市府今年持續推動騎樓整平、行人有序專案、全齡照護、基隆捷運與北五堵計畫、八斗子遊艇碼頭轉型，以及污水接管與校園通學步道改善等多項政策，目前已逐步展現成效，市府將持續穩健推進，提升城市發展與生活品質。

在人行環境改善方面，截至114年已完成騎樓整平14,624平方公尺、長度4,018公尺，未來將持續推動田寮河兩側周邊環境改善工程。交通安全部分，自113年11月推動「行人有序專案」後，114年全年行人交通事故202件，較113年同期減少158件，下降43.8%，顯示交通安全改善已初見成果。

▲基隆市政說明會與民對話 謝國樑：穩健財政推動城市升級。（圖／記者郭世賢翻攝）

社福照護方面，市府建置親子與長輩照護平台，整合醫療與社福資源。其中親子平台好友數達18,116人、諮詢6,879人次，滿意度達99.7%；長輩平台好友數74,167人、諮詢7,349人次，滿意度98.6%。謝國樑也指出，上任時市府債務為67億元，目前已降至40億元，減少27億元，未來將在財政穩健的基礎上，規劃推動長者年金補貼政策。

在重大建設方面，基隆捷運先期工程已啟動，SB18站周邊同步推動「基隆智慧科技園區」整體開發，規劃結合辦公、商業及生活機能，帶動區域發展；八斗子遊艇碼頭則將朝國際遊艇港發展，結合遊艇服務與海洋產業，創造更多在地就業機會。

▲基隆市政說明會與民對話 謝國樑：穩健財政推動城市升級。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，在生活環境改善部分，截至114年底，基隆市污水接管戶數達75,255戶，接管率居全國第5名，為本島非直轄市第1名，115年預計再完成2,200戶接管工程。市府也投入1億2,298萬元改善14所學校周邊通學步道，提升學童通行安全。

謝國樑表示，市府團隊將持續傾聽市民聲音，在穩健財政基礎下推動各項建設與改革，持續改善城市環境與公共服務，提升基隆整體生活品質。

