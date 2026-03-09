　
地方 地方焦點

提前整備減災害衝擊　新北再添2處水患自主防災社區

▲新北新增2處水患自主防災社區。（圖／新北市水利局提供）

▲金山區清泉里陳麗蘭里長，率防災社區隊員出席演練活動。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應全球氣候變遷帶來的極端降雨與水患風險，新北市水利局自105年起推動水患自主防災社區，114年度於樹林區東昇里及金山區清泉里再新增2處，目前全市已累計27處，透過機制的建立及深化，協助里民在災害初期即完成避災與離災行動，降低災害衝擊。

水利局長宋德仁表示，感謝樹林區東昇里及金山區清泉里兩位里長號召社區幹部與里民投入，歷經數月完成多場教育訓練與實兵演練，讓社區在災害來臨前即能做好整備。演練內容涵蓋應變小組開設、易積淹水點巡查、災情通報及疏散撤離等項目，透過實際操作，強化居民自主應變能力。

▲新北新增2處水患自主防災社區。（圖／新北市水利局提供）

▲金山區清泉里防災社區各組別進行實兵演練。

宋德仁補充，水利局每年均邀請在地企業與社團共同參與演練，促進民間資源納入防救災體系。此次感謝樹林區東昇里福德宮及金山區清泉里鎮天宮，捐贈泡麵、飲水、餅乾及餐盒等物資，並實際參與防汛演練，深化防災社區、里辦公處與在地團體的連結。另外全市27處水患自主防災社區於颱風豪雨期間，亦同步將智慧防汛平台強降雨及河川水位即時水情，讓里長瞭解最新狀況，協助社區第一時間就能做出應變決策，提前減少災害。

樹林區東昇里里長詹麒叡表示，樹林區中山路地下道亦曾發生淹水事件，因此成立防災社區有其必要性。透過明確分工與實兵演練，情境的模擬雖然都是依照假設的劇本推演，卻可藉由明確分工，培養各組成員間的默契及應變能力，在真正面臨災害時守護居民生命財產安全。

水利局表示，自主防災是社區安全與幸福的重要基石。115年度將持續推動水患自主防災社區，強化里民災防知識與技能，讓災害來臨時能迅速應變、降低傷亡，共同邁向安全且具韌性的永續防災家園。

▲新北新增2處水患自主防災社區。（圖／新北市水利局提供）

▲樹林區東昇里聚精會神聆聽社區週邊致災潛勢熱點課程。

▲新北新增2處水患自主防災社區。（圖／新北市水利局提供）

▲樹林區東昇里防災社區各組別進行實兵演練。

