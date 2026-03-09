感謝中華隊！超商咖啡第2杯1元　全聯青菜10元、飲料買1送1

▲感謝中華隊表現，各大超商、超市紛紛祭出優惠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者林育綾／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，中華隊雖未能晉級8強，仍展現不放棄的台灣精神，各大超商超市紛紛祭出優惠致敬。7-ELEVEN消費滿額711元送88點；全家多項商品買2送1、買1送1；萊爾富推出Hi café特大杯特濃咖啡「第2杯1元」。全聯將推出銅板價生鮮優惠，青江菜、珍珠芭樂最低10元有找。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN感謝中華隊在世界棒球經典賽（WBC）賽事中的拚戰表現，也向一路支持棒球的球迷致謝，3月11日至3月12日限時2天，會員於門市購買指定商品，單筆結帳金額滿711元，即可獲得「88點OPENPOINT點數回饋」，每位會員活動期間最高可回饋176點，1點等於1元，贈送點數可使用至4月30日。

▼7-ELEVEN送88點，等於88元購物金。（圖／業者提供）

★全家

全家感謝中華隊，致敬「心中最棒的英雄」，即日起至3月10日在APP隨買跨店取，推出多項「買1送1、買2送1」優惠。

●全家APP「隨買跨店取」，3月9日22:00～3月10日23:59優惠：

・桂格每日滿足穀物棒系列（藍莓可可蛋白穀物棒、莓果優格穀物棒、草莓百巧穀物棒），買1送1。

・TRYGOODZ豆腐棒系列（椒香風味、義式香草），買1送1。

・WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕，買2送2。

▼全家感謝中華隊，推出多項優惠。（圖／業者提供）

・光泉優質蛋白巧克力牛奶、光泉優質蛋白草莓牛奶、光泉高鈣鮮豆漿、光泉富維他牛乳，同品項買2送1。

・雙響泡爆香牛肉湯麵、金車漢寶肉燥擔仔風味麵、農心辣白菜泡菜拉麵、農心安城湯麵，同品項買2送1。

・超纖日記貝果脆片（奶油蒜香風味、義式披薩風味）、纖米脆脆（香濃起司風味），同品項買2送1。

・台灣啤酒金牌ONE 500ml，買2送1。

※每會員限購各1組，兌換期限至6月30日。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼全家感謝中華隊，推出多項優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富感謝中華隊在賽事中的亮麗表現，推出多項門市優惠，從咖啡、日用品，到紀念商品皆祭出折扣。

▲萊爾富感謝中華隊，即日起至3月18日，特大杯特濃咖啡「第2杯1元」。（圖／業者提供）

即日起至3月18日，Hi café特大杯特濃咖啡「第2杯1元」，同品項冰熱任選。

日用品方面，即日起至3月20日，OLISE指定沐浴乳、洗髮精、乳液，皆推出「任選2瓶111元」優惠（原價249元/瓶）。

同時推出TEAM TAIWAN《棒球》3D造型一卡通，即日起至3月31日優惠價490元（原價590元），提供球迷收藏作為賽事紀念。

▼萊爾富感謝中華隊，推出多項優惠。（圖／業者提供）



★全聯

為感謝中華隊在世界棒球經典賽（WBC）奮戰到底，全聯、大全聯推出限時回饋活動。3月14日至3月15日，會員購買生鮮滿600元即可獲得回饋，其中全聯送888福利點、大全聯送100元現金折價券，加上基本0.3%福利點回饋，整體折扣約等同85折及83折。

同時，3月14日至3月16日也推出多項生鮮銅板價、人氣商品優惠，包括青江菜與珍珠芭樂「最低10元有找」，並搭配肉品、海鮮、甜點等商品降價促銷。3月13日～3月26日還有多項飲料「買1送1」。

▼全聯祭出多項生鮮優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

●生鮮滿額回饋（3月14日、3月15日）

・全聯：生鮮單筆滿600元送888福利點（可累贈），約等同85折。

・大全聯：生鮮單筆滿600元送100元現金折價券（可累贈），約等同83折。

●銅板價生鮮（全聯、大全聯門市｜3月14日～3月16日）

・青江菜，10元/包，全台每日限量9萬包，每人限購3包。

・珍珠芭樂，9元/粒，全台每日限量8萬粒，每人限購3粒。

●生鮮與熟食優惠（全聯、大全聯｜3月14日～3月16日）

・澳洲穀飼牛絞肉，99元（原價125元，現省26元）。

・挪威鹽鯖魚切片，89元（原價119元，現省30元）。

・結球萵苣，15元（原價28元，現省13元）。

・美味堂阿薩姆茶葉蛋，55元（原價65元，現省10元）。

・We Sweet 72%特級巧克力蛋糕捲，65元（原價85元，現省20元）。

●大全聯限定（3月14日～3月16日）：

・特大白蝦仁，259元（原價399元，現省140元）。

・冷凍豬五花火鍋片，390元（原價538元，現省148元）。

●全聯門市「買1送1」（3月13日～3月26日）：

・味丹多喝水MORE氣泡水560ml，23元，買1送1，平均11.5元/瓶。

・3點1刻鮮萃冷韻四季春3g×10入，105元，買1送1，平均52.5元/袋。

・盛香珍職人系餅乾系列，69元，買1送1，平均34.5元/包。

・冬煉製菓燒鬆夾心餅160g，105元，買1送1，平均52.5元/包。

・盛香珍Mr.Baked迷你烘烤洋芋片80g，50元，買1送1，平均25元/包。