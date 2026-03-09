　
    • 　
>
社會焦點

澎湖望安火燒山！10公頃草地成火海「直逼民宅」　31警消急灌救

記者陳洋、閔文昱／澎湖報導

澎湖縣望安鄉西安村9日晚間發生雜草燃燒火警，在強勁東北季風助長下火勢迅速蔓延，一度有延燒至附近聚落的疑慮。消防局接獲通報後立即派遣人車趕往現場，同時協調多單位支援，目前已動員消防、警力與相關單位共31人投入滅火行動，全力防止火勢擴大。

▲澎湖望安西安村雜草火警，31人跨單位搶救防火勢擴大。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖望安西安村雜草火警，31人跨單位搶救防火勢擴大。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府消防局表示，晚間6時30分接獲民眾報案，指稱望安鄉西安村103號後方有雜草燃燒情形。消防局隨即派遣望安消防分隊出動消防車2輛、3名人員前往現場，由隊員陳元和帶班指揮搶救，並同步通報望安民航站支援1車3人協助滅火。

強風助長火勢　延燒面積近10公頃

消防人員於晚間6時40分抵達現場後回報，現場為野草燃燒，由於地形空曠且風勢強勁，火勢迅速向周邊蔓延，初估延燒面積接近10公頃，甚至有逐漸向聚落區擴散的情況。消防人員立即部署水線灌救，同時緊急請求增援人力。

消防局隨即協調岸巡安檢所支援8人、望安分局派遣警力8人、義消2人到場協勤，並由望安鄉公所派交通船前往一海之隔的將軍島，載運將軍消防分隊人員支援滅火。目前現場共動員31人及3輛消防車投入搶救。

風浪過大　馬公艦艇無法馳援

由於當地晚間出現8級以上強陣風，海象不佳，原本規劃由馬公調派人員與海巡艦艇前往望安支援，但因風浪過大而無法出海，使得第一線救援主要仰賴望安島上警消與相關單位協力應對。

西安村位於望安本島西南側，村內約有140多戶、人口約370人，居民多以漁業為生。由於村落周邊多為空曠草地，加上東北季風強勁，相關單位持續警戒並全力滅火，以避免火勢進一步逼近民宅。

關鍵字：

澎湖火警望安野火消防滅火東北季風火災搶救

