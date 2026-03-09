　
    • 　
>
地方 地方焦點

蘆竹誠聖宮設百萬獎助學金　獎勵學子會考金榜題名

▲桃園市蘆竹區誠聖宮今年特別規劃「旺馬奔騰迎豐年」系列活動，春節期間吸引眾多信眾祈福祭拜。（圖／誠聖宮提供）

▲桃園市蘆竹區誠聖宮規劃「旺馬奔騰迎豐年」系列活動。（圖／誠聖宮提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區擁有百年信仰傳承、被譽為「機場捷運守護神」與「航空城武財神」的誠聖宮，長年深耕地方公益與社會服務，備受政府肯定。為鼓勵學子認真向學，近年設立國中教育會考獎助學金制度，總獎金高達百萬元。主委市議員劉勝全表示，今年參與點燈祈福爭取獎學金資格學子更呈倍數成長，廟方公布今年獎助學金申請辦法，期盼透過宗教力量與公益資源，為更多學生帶來鼓勵與祝福。

▲桃園市長張善政伉儷，春節期間到誠聖宮祈福並發放福袋。（圖／誠聖宮提供）

▲桃園市長張善政伉儷，春節期間到誠聖宮祈福並發放福袋。（圖／誠聖宮提供）

蘆竹誠聖宮曾榮獲內政部頒發「114年全國宗教公益獎」，並獲得桃園市政府頒發「績優宗教團體」、「公益認證」與「聯合奠祭」等三項榮譽，展現宗教團體結合公益與環保的典範。為迎接丙午馬年，誠聖宮今年特別規劃「旺馬奔騰迎豐年」系列活動，從祈安禮斗、安奉太歲、謝斗圓燈到揮毫贈春聯、擲斗首等活動熱鬧登場；其中夕夜開廟門、新春團拜與鑽鑾轎祈福均吸引大批民眾參與。廟方也舉辦補春運、補財庫、迎財神、神尊過火、乞龜與元宵祈福晚會等傳統宗教儀式，同時結合蘋果劇團表演與公益市集，讓宗教文化與現代生活相互融合，活動場場熱鬧。

▲桃園市誠聖宮主委劉勝全今年，春節期間帶領管委會幹部捻香祭拜。（圖／誠聖宮提供）

▲桃園市誠聖宮主委劉勝全今年，春節期間帶領管委會幹部捻香祭拜。（圖／誠聖宮提供）

誠聖宮主委劉勝全指出，公益不是少數人的壯舉，而是眾人點滴累積的光芒。誠聖宮多年來致力將宗教信仰轉化為實際的社會力量，從義剪、義診、食享冰箱到冬令送暖等公益服務，希望讓更多弱勢族群獲得幫助，也讓社會充滿更多善的循環。此外，誠聖宮除主祀關聖帝君外，內殿亦供奉掌管文運的「五文昌帝君」，分別為文昌帝君、文衡帝君、孚佑帝君、朱衣帝君與魁星帝君，五位神明皆與文運、學業與考試有關。為鼓勵學生認真向學，誠聖宮特別設立國中會考獎學金制度，只要春節期間到誠聖宮點文昌燈祈福，即具備申請獎助學金資格，希望透過宗教力量與公益資源，為更多學生帶來鼓勵與祝福。

▲桃園市誠聖宮提供獎助學金申請辦法，期盼透過宗教力量與公益資源，為更多學生帶來鼓勵與祝福。（圖／誠聖宮提供）

▲桃園市誠聖宮提供獎助學金申請辦法，期盼透過宗教力量與公益資源，為更多學生帶來鼓勵與祝福。（圖／誠聖宮提供）

劉勝全強調，誠聖宮今年提供獎助學金申請辦法，依教育會考成績換算分數排序取前100名，成績換算基準為1個A計5分、每個「+」加1分，作文每級分為0.2分。其中進入前100名的學生，考生成績達5A10+且作文為6級分，可獲得6萬元獎助學金；若為5A10+且作文5級分，則可獲得2萬元，其餘則依各科成績A++、A+、A及B的數量換算金額，每個A++可獲2000元、A+為1500元、A為1000元、B為200元。至於排名第101名以後申請者，則採每個A（含A++、A+及A）可獲1000元、每個B為200元。獎學金申請每人限領一項，最終排名預計於今年7月中旬公布於誠聖宮官方網站。

03/07 全台詐欺最新數據

