公車門故障　男乘客「手動幫開關」影片笑翻網：關門大弟子

記者趙蔡州／綜合報導

有網友近日在社群平台分享一支影片，內容是台中市301號路線一輛公車行駛時，乘客竟在後門協助手動開關門，影片曝光後立刻引發網友熱議，笑說這位乘客根本是「公車守門員」、「關門大弟子」。客運公司則表示，已全面檢修車輛，確保行車安全。

網友在Threads分享影片，事件發生在8日晚間7點多，可以看見一名男子站在公車後門，待公車到站後，他立刻將車門拉開，接著後退讓乘客可以上車，待乘客全部上車後，才又將車門關上。

原來是公車因後車壞了，無法自動開關門，駕駛才會請男乘客幫忙手動開關門，整個過程都被其他民眾拍下PO上網路，連協助開關門的男子也發文笑說「第一次當公車守門員」。

▲公車門故障，乘客變身「關門大弟子」，影片笑翻網。（圖／網友授權使用）

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「這一定要寫進履歷的吧，面試官『你說你做過什麼工作』，回答公車守門員」、「可以叫他關門大弟子」、「我以為他只是站在那裡，結果他還要負責開門」、「辛苦這位守門員」。

根據TVBS新聞網報導，客運公司表示，當時距離終點站只剩約10分鐘車程，駕駛考量現場維修不便，且若讓民眾等候換車，可能會讓民眾等超過半小時，才會決定先請民眾幫忙開關車門，後續已將全面檢修車輛。