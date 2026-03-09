　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公車門故障　男乘客「手動幫開關」影片笑翻網：關門大弟子

在 Threads 查看

記者趙蔡州／綜合報導

有網友近日在社群平台分享一支影片，內容是台中市301號路線一輛公車行駛時，乘客竟在後門協助手動開關門，影片曝光後立刻引發網友熱議，笑說這位乘客根本是「公車守門員」、「關門大弟子」。客運公司則表示，已全面檢修車輛，確保行車安全。

網友在Threads分享影片，事件發生在8日晚間7點多，可以看見一名男子站在公車後門，待公車到站後，他立刻將車門拉開，接著後退讓乘客可以上車，待乘客全部上車後，才又將車門關上。

原來是公車因後車壞了，無法自動開關門，駕駛才會請男乘客幫忙手動開關門，整個過程都被其他民眾拍下PO上網路，連協助開關門的男子也發文笑說「第一次當公車守門員」。

▲▼公車門壞了！乘客秒變「關門大弟子」　手動開關門。（圖／網友授權使用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公車門故障，乘客變身「關門大弟子」，影片笑翻網。（圖／網友授權使用）

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「這一定要寫進履歷的吧，面試官『你說你做過什麼工作』，回答公車守門員」、「可以叫他關門大弟子」、「我以為他只是站在那裡，結果他還要負責開門」、「辛苦這位守門員」。

根據TVBS新聞網報導，客運公司表示，當時距離終點站只剩約10分鐘車程，駕駛考量現場維修不便，且若讓民眾等候換車，可能會讓民眾等超過半小時，才會決定先請民眾幫忙開關車門，後續已將全面檢修車輛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡
文保景IG被灌爆！控分爭議延燒
感謝中華隊！超商優惠一次看
快訊／台灣英雄返國班機時間曝！
文保景「站著被三振」惹議！維基百科遭改：毫無運動家精神
快訊／道瓊下挫超過600點　台積電ADR跌近2%
快訊／3縣市大雨特報！　最新警戒區曝
李政厚9上右外野美技！　賽後喜極而泣韓國前進邁阿密　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／3縣市大雨特報！東北風影響雨勢強襲　最新警戒區曝

公車門故障　男乘客「手動幫開關」影片笑翻網：關門大弟子

大研生醫董座張家銘驟逝　前妻張瑜珊要女兒記住「爸爸很愛妳」

小心善意變成「情緒勞務」　職場最需要的斷捨離是畫清界線

育嬰留停可「單日請」見效！男性申請比例飆升至44.3%　半數只請1天

杉林溪遊園車墜谷前營運正常　駕駛無類似事故紀錄

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

茶湯會一家接著一家關？網喊「拜託不要再倒了」　業者曝原因　

富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

快訊／3縣市大雨特報！東北風影響雨勢強襲　最新警戒區曝

公車門故障　男乘客「手動幫開關」影片笑翻網：關門大弟子

大研生醫董座張家銘驟逝　前妻張瑜珊要女兒記住「爸爸很愛妳」

小心善意變成「情緒勞務」　職場最需要的斷捨離是畫清界線

育嬰留停可「單日請」見效！男性申請比例飆升至44.3%　半數只請1天

杉林溪遊園車墜谷前營運正常　駕駛無類似事故紀錄

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

茶湯會一家接著一家關？網喊「拜託不要再倒了」　業者曝原因　

富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

韓國死裡逃生闖8強！睽違17年8強　教頭：人生最重要一戰

新竹縣長藍營黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

感謝中華隊！超商咖啡第2杯1元　全聯青菜10元、飲料買1送1

韓國驚險晉8強！主帥柳志炫直呼「生涯最重要一戰」　盛讚李政厚關鍵美技

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

力挺中華隊！　彰化鐵粉3/14將豪發300杯珍奶

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

生活熱門新聞

探8℃！　強冷空氣來了

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

剩8℃！　最冷時間曝

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

台人擠爆東京巨蛋！日友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油

倒春寒！　又要跌破10℃

大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

更多熱門

相關新聞

獨居母遭公車輾過慘亡！兒悲認屍：買日用品遇死劫

獨居母遭公車輾過慘亡！兒悲認屍：買日用品遇死劫

北市中山區2日上午發生一起死亡車禍，一名婦人遭公車輾過明顯死亡未送醫，警方原先在現場未發現肇事車輛，調閱周邊監視器畫面發現婦人是被公車輾斃，司機疑似未注意直接離開，並一路將公車開回北士科總站，前往將公車司機逮捕到案，兒子難過表示，平時與母親鮮少見面，但都會打電話聯繫，沒想到竟發生憾事。

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

機車閃違停釀禍　公車未察覺駛離

機車閃違停釀禍　公車未察覺駛離

關鍵字：

公車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

剩8℃！　最冷時間曝

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面