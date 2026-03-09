　
大研生醫董座張家銘驟逝　前妻張瑜珊要女兒記住「爸爸很愛妳」

▲張家銘前妻張瑜珊發文悼念。（圖／PChome提供）

▲張家銘前妻張瑜珊發文悼念。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

以交友網站「愛情公寓」起家的尚凡資訊（5278）與保健品牌大研生醫（7780）董事長張家銘，近日傳出在海外出差期間於睡夢中離世，享年47歲，消息震驚外界。公司表示，全體同仁對創辦人的驟然離世深感哀慟與不捨，面對媒體詢問時不少員工也難掩錯愕，直言張家銘平時並未傳出健康異狀。

張家銘的前妻、現任網路家庭（PChome）執行長張瑜珊，9日在臉書發文悼念。她透露自己凌晨接到噩耗，心情難以言喻，並表示兩人上周六晚間通電話時仍有說有笑，沒想到短短幾天竟天人永隔，感嘆「珍惜每個當下，健康好重要」。

前妻淚喊女兒：記得爸爸很愛妳

張瑜珊在貼文中也提到兩人的女兒「小貓」，表示孩子每次打電話給爸爸時，總會先問「你在工作嗎？」她心疼寫下：「請記得妳爸很愛很愛妳。」字句流露出對前夫的追思，也讓不少網友看了相當鼻酸。

她回憶，兩人多年前剛認識時曾談到人生觀，彼此都認為「人生活著時就要全力以赴，想做的事都去做，任何時候離開都沒有遺憾」。張瑜珊形容張家銘的一生相當精彩，「他的人生可能是別人的好幾個人生」。

從交友平台到保健品牌

張家銘畢業於政治大學經濟系，2002年大學畢業後，年僅23歲便與三位師大附中同學湊資100萬元創辦尚凡，推出「愛情公寓」、iPair、SweetRing、WeTouch等交友平台，成為台灣知名網路社群服務業者。後來因自身曾罹癌並更加重視健康，他投入保健食品研發，創立大研生醫，並以高濃度魚油等產品打開市場，去年公司才完成上市。

張家銘同時也是PTT知名資深鄉民，常在論壇分享股市看法。他曾舉辦「PTT鄉民雞排法說會」，讓投資人邊吃雞排與珍奶邊聽法說，吸引數百人參與，一度在網路上引發話題。

公司表示，張家銘多年來帶領集團從數位雲端與大數據服務起家，逐步拓展至大健康產業與國際市場，為台灣網路與生醫產業發展做出貢獻。目前公司營運維持正常，大研生醫董事長將由林東慶接任，尚凡國際則預計10日召開董事會推選新任董事長；治喪事宜將由家屬低調辦理。

