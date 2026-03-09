　
政治

白控隱匿京華城案未違法公文　國土署：僅作必要說明、依法配合偵查

▲▼柯文哲聲請評鑑林俊言，鄭深元，柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲京華城案一審預計在3月26日宣判，面臨官司判決的關鍵時間點，柯營訂出「反攻時間表」直指京華城案是政治辦案。民眾黨發現，監察院2023年7月曾函詢內政部法規適用性問題，內政部在回覆中「明確指出並無違法」，但接著2023年8月時，內政部說法轉向對柯文哲不利，甚至隱匿該份回函公文。對此，內政部國土管理署今（9日）回應，尊重司法單位調查權責，並依法配合偵查。

柯文哲京華城案一審預計在3月26日宣判，面臨官司判決關鍵時間點，柯營鎖定拿手的輿論空戰，訂出「反攻時間表」直指京華城案是政治辦案，串起各事件節點以及參與其中的內政部、監察院、廉政署等。民眾黨內認為，事後證明，北檢起訴柯文哲的多項罪名根本是錯誤指摘、先射箭再畫靶、更以押人取供方式逼多名證人說出對柯文哲不利之證詞。北檢的起訴書，堪稱是為了陷柯文哲入罪的構陷之書。

其中，民眾黨更發現，監察院啟動調查京華城案後，在2023年7月函詢內政部詢問法規適用性問題，內政部在7月28日回覆的數十頁內容中「明確指出並無違法」，且台北市政府都委會為審議機關，應尊重委員會核定。

但接著2023年8月時，監察院約談前內政部政務次長花敬群、時任國土署署長吳欣修後，內政部說法轉向對柯文哲不利，甚至隱匿該份回函公文。民眾黨立院黨團索資時，更被內政部以「復查京華城容積獎勵案刻由司法機關審理中，依政府資訊公開法第18條第1項第2款規定，應限制公開或不予提供」，不提供該份資訊。

對此，內政部國土管理署今（9日）晚間透過新聞稿回應，京華城容積獎勵案依法由台北市政府核定並發布實施，無須報請中央同意；2023年函復監察院內容，僅係該院所詢都市計畫法規內容作必要說明。

國土署強調，尊重司法單位調查權責，並依法配合偵查。

03/07 全台詐欺最新數據

2026年地方選舉逐漸升溫，彰化縣藍白合作是否有可能？國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖近日接受媒體專訪時，再度拋出「藍白合」議題，甚至點名民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌都是相當適合空降參選彰化縣長的人選。對此，民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭也做出回應，感謝謝典霖積極促成合作，但他強調，現階段重點應該先放在議員選舉的合作，縣長選舉人選「可以再討論」。

柯文哲京華城案內政部國土署民眾黨

