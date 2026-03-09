司機大喊「糟了」下秒墜10米深谷！杉林溪遊園車奪命　5姊弟慘遇劫

▲彰化5姊弟開心往杉林溪出遊卻發生墜谷意外轉送彰基急救。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣知名景點杉林溪森林遊樂區今（9）日中午發生一起重大意外，一輛滿載乘客的遊園巴士在行經山路轉彎處時不明原因失控，墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷的慘劇。令人震驚的是，車上包含司機在內共有8人，其中7名乘客分別為5姊弟及一對夫妻，全是彰化人，一場開心出遊變成天人永隔的悲劇。

這起意外發生在中午12點多，當時遊園車正載著遊客前往花卉中心，沒想到在山路轉彎處突然失控翻落邊坡。消防隊獲報後趕到現場，發現車子已經摔進約10公尺深的山谷裡，車上總共有8個人，包括司機1名和7名乘客。第一時間有3名傷勢較輕的乘客自行爬出來，但其他人就沒那麼幸運了。

最讓人心碎的是，傷者中有一行5人是來自彰化埔心的吳姓姊弟檔，原本開開心心出遊，沒想到一場車禍讓全家陷入愁雲慘霧。根據家屬轉述，傷者事後還心有餘悸地說，當時姊弟5人開心地搭著遊園車，結果車子在轉彎處和對向車輛會車後，司機突然大喊一聲「糟了」，接著車輛就疑似失控撞上山壁，然後直接翻下去。由於車上都沒有繫安全帶，撞擊瞬間所有人東倒西歪，根本來不及反應。

這場意外唯一一名死者，是來自彰化田中鎮的66歲陳姓男子。當時他與妻子一同搭車出遊，沒想到遭遇劫難。陳男被救出時已無呼吸心跳，且後腦勺有10公分撕裂傷，緊急送醫搶救後，仍於下午2時28分不幸宣告不治。家屬接獲噩耗後悲痛萬分，目前遺體已在家屬陪同下送回彰化，賴姓妻子則因身體有擦挫及撕裂傷，送南投醫院轉送員基醫院。

針對這起事故，彰基醫學中心急診暨重症醫學部副部主任黃政杰醫師說明，醫院急診共收治3名傷者，都是來自吳姓姊弟檔，其中1人傷勢較為嚴重、1人中度傷勢、1人傷勢較輕，目前皆已接受相關醫療處置。

最令人揪心的是排行老么的54歲男性，他經檢查發現右側第3至第11肋骨骨折、氣血胸、肝臟撕裂傷合併內出血，以及左側股骨骨折。轉送至彰基急診後，因呼吸型態改變，醫療團隊立即進行氣管內插管、胸管置放及輸血治療，將住加護病房持續觀察。

另一名56歲女性同樣傷勢不輕，檢查發現左側第1至第6肋骨骨折並合併氣血胸，已完成左側胸管置放，住院觀察。而64歲的女性則是左側鎖骨骨折，目前以手臂吊帶固定即可。

家屬哽咽表示，他們5個姊弟就住在彰化埔心，感情非常好，平常就常常約去爬山旅遊，沒想到會發生這種事。「我弟弟傷勢最嚴重，肋骨多處斷裂，還有氣血胸跟肝臟撕裂，腳也斷掉要開刀。另外還有一個妹妹也有氣血胸，大家真的都嚇壞了。」目前得知5人都已轉回彰基救治，但其中一名姊姊疑似有主動脈剝離的狀況，還在持續檢查觀察中。

家屬無奈地說，聽現場的人說是為了閃車才出事的，但他們對於景區遊園車的安全管制真的有很多疑問。杉林溪自然教育中心館長江華章則回應，保險跟理賠還有醫療部分他們一定會負全責，後續也會檢討護欄是不是需要再多設置。詳細的事故原因還有待警方進一步調查釐清。