　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

育嬰留停可「單日請」見效！男性申請比例飆升至44.3%　半數只請1天

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲育嬰留停可「以日申請」，男性比例升至44.3%。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者閔文昱／綜合報導

為打造更友善的育兒職場環境，勞動部自今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」措施，讓勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間中，有30天可依需求以「日」為單位申請。最新統計顯示，新制上路後已有超過3成育嬰留停津貼案件採「以日申請」，其中男性申請比例更大幅提升至44.3%，較去年整體男性申請比例27.8%增加16.5個百分點，顯示越來越多父親開始參與育兒照顧。

新制上路　男性申請比例明顯增加

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部統計，截至2026年2月底止，以「日」申請育嬰留職停薪津貼的人數為2787人，占總申請人數1萬4335人的19%。其中女性1550人，占55.6%；男性1237人，占44.3%，男性比例已明顯高於去年整體申請水準。勞動部指出，不少父親選擇以短期或分段方式請假，透過更彈性的制度安排時間照顧孩子。

若以申請筆數計算，以「日」申請的案件共5252筆，占育嬰留停津貼總申請筆數30.6%。其中以申請1天為最多，占以日申請案件的50.7%，顯示許多家長會依照實際需求請假，例如陪同就醫或照顧孩子等情況，讓育兒與工作更容易兼顧。

▲▼ 台美關稅記者會-勞動部洪申翰部長。（圖／記者黃克翔攝）

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者黃克翔攝）

2月申請人數反而增加

勞動部進一步分析，今年1月與2月數據顯示，雖然2月工作天數較少，但以日申請育嬰留停的人數卻比1月更多，顯示越來越多家長開始善用新制。此外，目前約有6成案件採累積多日後一次申報的方式辦理，因此3月後仍可能陸續有補申報案件納入統計，整體申請數量預估還會進一步增加。

勞動部長洪申翰表示，過去因制度彈性不足，申請育嬰留停者多集中在女性，即使制度未限制性別，家庭照顧責任仍呈現不均的性別分工。推動彈性育嬰留停制度除了支持育兒家庭，也希望促進性別平等，而從目前數據來看，制度越具彈性，確實越能提高男性參與家庭照顧的意願。未來勞動部也將持續精進制度，打造更友善的職場育兒環境，同時兼顧企業用人與組織運作需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　
快訊／韓國得分！9局上7比2領先
快訊／澳洲狀元郎8局打下1分　澳洲2比6落後但握晉級優勢
司機大喊「糟了」下秒墜10米深谷！杉林溪遊園車奪命
陳晨威「賽後急尋辣妻」　啾啾比愛心放閃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公車門故障　男乘客「手動幫開關」影片笑翻網：關門大弟子

大研生醫董座張家銘驟逝　前妻張瑜珊要女兒記住「爸爸很愛妳」

小心善意變成「情緒勞務」　職場最需要的斷捨離是畫清界線

育嬰留停可「單日請」見效！男性申請比例飆升至44.3%　半數只請1天

杉林溪遊園車墜谷前營運正常　駕駛無類似事故紀錄

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

茶湯會一家接著一家關？網喊「拜託不要再倒了」　業者曝原因　

富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

公車門故障　男乘客「手動幫開關」影片笑翻網：關門大弟子

大研生醫董座張家銘驟逝　前妻張瑜珊要女兒記住「爸爸很愛妳」

小心善意變成「情緒勞務」　職場最需要的斷捨離是畫清界線

育嬰留停可「單日請」見效！男性申請比例飆升至44.3%　半數只請1天

杉林溪遊園車墜谷前營運正常　駕駛無類似事故紀錄

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

茶湯會一家接著一家關？網喊「拜託不要再倒了」　業者曝原因　

富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

公車門故障　男乘客「手動幫開關」影片笑翻網：關門大弟子

逆境拚出台灣魂！中華隊2勝2敗遺憾預賽止步 　無緣邁阿密精神仍撼東蛋

中華隊經典賽首度擊敗韓國　辜仲諒喊台灣棒球歷史性突破、宴請辛苦全隊

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

曾莞婷拍戲受傷！　PO大片瘀青照：我豁出去了

79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

很多人飯後都在做！「5個習慣」讓體重不知不覺往上升

大研生醫董座張家銘驟逝　前妻張瑜珊要女兒記住「爸爸很愛妳」

司機大喊「糟了」下秒墜10米深谷！杉林溪遊園車奪命　5姊弟慘遇劫

三餐吃燙青菜「血脂仍飆高」！營養師看菜單嘆：身體在拚命製油

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

生活熱門新聞

探8℃！　強冷空氣來了

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

台人擠爆東京巨蛋！日友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油

倒春寒！　又要跌破10℃

大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

更多熱門

相關新聞

聯合國婦女大會將召開　紐約街頭、小黃滿是台灣「蘭花女力」

聯合國婦女大會將召開　紐約街頭、小黃滿是台灣「蘭花女力」

第70屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）今（9日）於紐約召開，我國駐紐約辦事處8日啟動女力文宣活動儀式，即日起至3月19日，在紐約中城街頭及景點的計程車頂、地鐵站及LinkNYC的看板刊登今年「台灣性別平等週」女力主視覺動畫及標語，讓台灣的女性力量燦爛綻放紐約中城各個角落。

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

嘉基薪資仲裁輸了　補發1萬4竟說是獎金

嘉基薪資仲裁輸了　補發1萬4竟說是獎金

洪申翰評育兒減工時淪象徵試辦　蔣萬安這樣說

洪申翰評育兒減工時淪象徵試辦　蔣萬安這樣說

勞動部砸1.4億推「企業托育補助」　中小企總樂見：是大利多

勞動部砸1.4億推「企業托育補助」　中小企總樂見：是大利多

關鍵字：

育嬰留停性別平等育兒政策勞動部男性育兒

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

澳洲2比6落後但握晉級優勢

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

探8℃！　強冷空氣來了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

剩8℃！　最冷時間曝

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面