育嬰留停可「單日請」見效！男性申請比例飆升至44.3%　半數只請1天

▲育嬰留停可「以日申請」，男性比例升至44.3%。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者閔文昱／綜合報導

為打造更友善的育兒職場環境，勞動部自今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」措施，讓勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間中，有30天可依需求以「日」為單位申請。最新統計顯示，新制上路後已有超過3成育嬰留停津貼案件採「以日申請」，其中男性申請比例更大幅提升至44.3%，較去年整體男性申請比例27.8%增加16.5個百分點，顯示越來越多父親開始參與育兒照顧。

新制上路 男性申請比例明顯增加

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部統計，截至2026年2月底止，以「日」申請育嬰留職停薪津貼的人數為2787人，占總申請人數1萬4335人的19%。其中女性1550人，占55.6%；男性1237人，占44.3%，男性比例已明顯高於去年整體申請水準。勞動部指出，不少父親選擇以短期或分段方式請假，透過更彈性的制度安排時間照顧孩子。

若以申請筆數計算，以「日」申請的案件共5252筆，占育嬰留停津貼總申請筆數30.6%。其中以申請1天為最多，占以日申請案件的50.7%，顯示許多家長會依照實際需求請假，例如陪同就醫或照顧孩子等情況，讓育兒與工作更容易兼顧。

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者黃克翔攝）

2月申請人數反而增加

勞動部進一步分析，今年1月與2月數據顯示，雖然2月工作天數較少，但以日申請育嬰留停的人數卻比1月更多，顯示越來越多家長開始善用新制。此外，目前約有6成案件採累積多日後一次申報的方式辦理，因此3月後仍可能陸續有補申報案件納入統計，整體申請數量預估還會進一步增加。

勞動部長洪申翰表示，過去因制度彈性不足，申請育嬰留停者多集中在女性，即使制度未限制性別，家庭照顧責任仍呈現不均的性別分工。推動彈性育嬰留停制度除了支持育兒家庭，也希望促進性別平等，而從目前數據來看，制度越具彈性，確實越能提高男性參與家庭照顧的意願。未來勞動部也將持續精進制度，打造更友善的職場育兒環境，同時兼顧企業用人與組織運作需求。