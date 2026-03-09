　
社會 社會焦點 保障人權

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　緊急定位找到人這原因記過調職

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市保大組長涉足三溫暖過夜遭拔官，圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市保安警察大隊一名呂姓行政組長2月25日居然曠職未到班，也未參加當日例行周報視訊會議，經北市保大隊部多次聯繫未果，單位擔心其人身安全，透過公務手機定位資訊，發現訊號出現在新北三重。員警循線前往查詢後，在當地一家三溫暖內找到當事人，當時呂男正結帳準備離開，引發呂姓行政組長涉足不正當場所風紀問題。

北市保大行政組呂姓組長2月25日上午未到保大上班。由於長時間未與同事取得聯繫，單位人員除持續撥打手機外，也曾前往其住處查看情況，但未能找到人。後續透過公務手機訊號掌握其所在位置，才在三重區一間三溫暖內確認其行蹤。

呂姓組長遭約談表示：當日上午因身體不適到該處洗浴休息，期間因過於疲累而睡過頭，才會曠職未上班。雖確認人身安全無虞，但該三溫暖被新北市警方列為風紀誘因列管場所。警方認定呂男非因公務而進入相關場所，已涉及警員涉足風紀誘因場所違紀問題。

北市保安警察大隊9日表示，呂男身為單位幹部，未依規定到勤並涉足列管場所，依相關規定報請北市警局議處。警局祭出對其記一小過處分，並調離主管職務。

毒駕年齡下探！北市警針對18至29歲族群加強宣導

毒駕年齡下探！北市警針對18至29歲族群加強宣導

根據台北市2024年至2025年毒駕年齡層統計數據，可觀察到毒駕行為主要集中於青壯年族群，且不同年齡層在兩年間呈現出結構性的變化。整體而言，30至39歲與24至29歲仍是毒駕比例最高的兩大族群，顯示此年齡層在工作壓力、社交活動及用藥行為等面向，可能與毒駕風險高度相關。

北市查緝毒駕成效亮眼　一年破千人栽了

北市查緝毒駕成效亮眼　一年破千人栽了

即／北市警最新中階94警官異動　下週二統一到職

即／北市警最新中階94警官異動　下週二統一到職

獨／北市警所長研發「AI智慧筆錄系統」

獨／北市警所長研發「AI智慧筆錄系統」

即／北市警局旁養生館起火　緊急疏散40人

即／北市警局旁養生館起火　緊急疏散40人

