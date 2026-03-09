北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　緊急定位找到人這原因記過調職

▲北市保大組長涉足三溫暖過夜遭拔官，圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

北市保安警察大隊一名呂姓行政組長2月25日居然曠職未到班，也未參加當日例行周報視訊會議，經北市保大隊部多次聯繫未果，單位擔心其人身安全，透過公務手機定位資訊，發現訊號出現在新北三重。員警循線前往查詢後，在當地一家三溫暖內找到當事人，當時呂男正結帳準備離開，引發呂姓行政組長涉足不正當場所風紀問題。



北市保大行政組呂姓組長2月25日上午未到保大上班。由於長時間未與同事取得聯繫，單位人員除持續撥打手機外，也曾前往其住處查看情況，但未能找到人。後續透過公務手機訊號掌握其所在位置，才在三重區一間三溫暖內確認其行蹤。



呂姓組長遭約談表示：當日上午因身體不適到該處洗浴休息，期間因過於疲累而睡過頭，才會曠職未上班。雖確認人身安全無虞，但該三溫暖被新北市警方列為風紀誘因列管場所。警方認定呂男非因公務而進入相關場所，已涉及警員涉足風紀誘因場所違紀問題。



北市保安警察大隊9日表示，呂男身為單位幹部，未依規定到勤並涉足列管場所，依相關規定報請北市警局議處。警局祭出對其記一小過處分，並調離主管職務。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相