男求復合遭一刀刺肺　乾哥哥與3女同住涉殺人遭聲押

▲曾姓男子涉嫌殺死登門找乾妹復合的張姓男子，遭警方逮捕移送北檢聲押。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子為求前女友復合，電話爭執許久後，在8日凌晨登門談判，門一打開就看到前女友的曾姓乾哥哥在屋內，張男當場嗆聲：「你是兇啥小」，曾男一怒之下抄起長20公分的水果刀刺進張男肺部，張男被友人攙扶下樓後倒地喪命，台北地檢署9日依殺人罪嫌將行兇的曾男聲押禁見，李姓前女友交保5萬元、限制住居，在場的江姓女子請回並限制住居。

據了解，這起命案第一現場是李女租下的萬華區青年路公寓，李女把房子分享給曾男夫妻，再加上江姓女子，1男3女同住了一段時間，事發前晚，李女不斷接到張姓前男友希望復合的電話，曾姓乾哥哥在一旁不時透露對張男的不耐，張男因此決定直接去找李女當面說清楚。

張男在友人陪同下抵達後，李女應聲開門，張男一見到李女背後的曾男，想起剛剛在電話中的不愉快，用台語嗆聲：「你是兇啥小」，曾男二話不說，拿起水果刀就朝張男左肩猛刺，20公分的刀刃深及左肺，張男才上樓1分多鐘，就被友人攙扶下樓，隨即不支倒地，友人自行開車離去，曾男與李女、江女則搭計程車逃逸。

警方獲報到場把曾男送醫急救不治，進入公寓找到在房裡休息的曾男妻子，並調閱監視器追查，到新北市觀音山區逮到曾男與李女、江女，並起獲安非他命、安非他命吸食器、海洛因、依托咪酯菸油及菸彈等毒品，檢察官將安排解剖確認張男死因，全案朝殺人、毒品等罪嫌方向偵辦。