2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

▲大陸全國人大常委會預告，今年將制定《反跨境腐敗法》。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸官方「打老虎」不手軟，去年遣返、引渡潛逃境外腐敗犯罪嫌疑人17人，另追繳、沒收跨境貪腐所得人民幣181.4億元。大陸全國人大常委會今（9）日發布的工作報告更顯示，今年將推進反腐敗國家立法，制定《反跨境腐敗法》。

大陸全國人大今日上午舉行第二次全體會議，人大常委會委員長趙樂際於會議上進行工作報告，不過，在他的口頭報告中，並未提及制定《反跨境腐敗法》一事。

於提供給媒體的人大常委會書面工作報告當中，在「今後一年的任務」部分，提及要「不斷完善中國特色社會主義法律體系」，並強調「圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法」。

據同日釋出的大陸最高人民法院工作報告，2025年審結貪汙賄賂等職務犯罪案件3.6萬件4萬人，年增22.4％，依法懲處57名原中管幹部（中組部管理的幹部，任免權在中共中央）。落實受賄行賄一起查，審結行賄犯罪案件2724件3235人，年增10.1％。協同推進國際追逃追贓和跨境腐敗治理，追繳、沒收違法所得人民幣181.4億元。

▲大陸全國人大常委會委員長趙樂際進行工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸最高人民檢察院的書面工作報告則提到，2025年受理各級監委移送職務犯罪3.05萬人，起訴2.9萬人，較2024年分別上升10.8％和20.5％，其中起訴原省部級幹部44人。協同整治重點領域腐敗，起訴金融、國企、能源等領域職務犯罪9174人。

此外，大陸最高檢協同展開反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理，配合相關部門勸返、遣返、引渡潛逃境外犯罪嫌疑人17人，對12名逃匿、死亡的貪汙賄賂犯罪嫌疑人向法院提出沒收違法所得申請。

關於反跨境腐敗法的立法進程，近年來持續推進。今年1月，中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議公報提到，「以保持高壓震懾強化不敢腐」；要加大跨境腐敗案件查辦力度，配合全國人大常委會制定反跨境腐敗法。

今年1月6日出版的《中國紀檢監察報》顯示，2025年，中央紀委國家監委網站持續發布審查調查和黨紀政務處分資訊，全年通報接受審查調查的中管幹部達65人。值得注意的是，此項紀錄創下改革開放以來最高紀錄。