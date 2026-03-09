金門伯玉路4車連環撞　小貨車駕駛撞上擋風玻璃送醫

▲金門發生罕見四車連環撞。（圖／金門縣警察局金城分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金寧鄉伯玉路二段今（9）日下午發生一起4車追撞事故。一輛自小貨車疑因未注意前方車況，撞上前方自小客車後引發連環碰撞，共造成4輛車受損，其中小貨車駕駛頭部受傷送醫。

警方表示，事故發生於下午16時許，地點在金寧鄉伯玉路二段勞工就業服務中心前方路段。當時洪姓男子（27歲）駕駛自小貨車，沿伯玉路二段往榜林圓環方向行駛，途中因不明原因撞上同向前方由馮姓女子（35歲）駕駛的自小客車。

碰撞發生後，馮女所駕駛的自小客車再推撞前方由何姓男子（35歲）駕駛的自小客車，而何男的自小客車又再撞上最前方由黃姓男子（65歲）駕駛的自小客車，形成4車連環追撞車禍。此事故造成4輛車不同程度受損，現場一度影響車流通行。

消防人員到場後發現，洪姓男子因撞擊力道較大，頭部撞上車輛擋風玻璃受傷，隨即由救護車送往衛生福利部金門醫院接受進一步治療。

金城分局表示，事故發生後已對4名駕駛實施酒精測試，結果均未發現酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方也提醒，駕駛人行車時應遵守速限並保持安全車距，隨時注意前方路況，遇到突發情況才能即時反應，避免類似交通事故再次發生。