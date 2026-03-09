　
地方 地方焦點

深耕30年　雲林家扶社工團隊獲多項敬業獎肯定

▲雲林家扶中心表揚6名社工與行政人員，肯定長年守護弱勢家庭的付出。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林家扶中心表揚6名社工與行政人員，肯定長年守護弱勢家庭的付出。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在社會的角落裡，總有一群默默守護弱勢家庭的人。雲林家扶中心有6名工作人員獲得表揚，中心特別以「超級英雄」為主題表揚這群助人工作者，象徵他們在社會各角落守護家庭與孩子的重要力量。

其中資深社工陳品儒榮獲雲林縣政府30年資深敬業獎，社工師李依盈同時獲得縣府與衛生福利部20年資深敬業獎雙重肯定，李欣薇獲頒10年資深敬業獎，社工員胡雁凜、蘇鈺慧獲服務績優獎，事務員沈建儀則獲熱心服務獎。表揚活動中，獲獎人員分別化身「超人」、「美國隊長」、「雷神索爾」、「蜘蛛人」、「鋼鐵俠」與「綠巨人」，象徵社工在不同領域展現的力量與特質。

家扶中心主委陳燦勳表示，社工的工作往往在第一線面對家庭困境與兒少需求，除了專業輔導，更需要耐心與長期陪伴，宛如守護城市的英雄。為表達感謝，他也準備象徵鼓勵的「英雄紅包」致贈得獎同仁，肯定他們長期投入弱勢家庭服務。

深耕社工領域超過30年的陳品儒，多年來投入經濟扶助與家庭服務工作，走訪無數家庭，陪伴孩子與家長走過人生低谷。她以溫柔而專業的態度傾聽家庭故事，並協助串聯各項資源，也樂於在工作之餘分享經驗、帶領後進，被同事形容如同「超人」般長年守護家庭。

服務滿20年的李依盈，現任希望學園資深社工師，曾參與經濟扶助、兒少保護到安置服務等多項工作。她長期陪伴失依與高風險青少年，見證不少孩子從困境中重新站起、甚至成為社會支柱。李依盈說，這份榮耀屬於整個團隊，也感謝家扶長期支持，讓她能持續在助人道路上努力。

在台西希望教室服務10年的李欣薇，長期關注弱勢家庭需求，以迅速且精準的行動協助家庭解決困境。她笑說自己像「雷神索爾」，面對家庭問題必須果斷出手，陪伴孩子從困境中看見希望，也期待未來能繼續在社工領域累積下一個十年。

而面對服務家庭複雜問題，社工員胡雁凜則被同事稱為「蜘蛛人」，擅長抽絲剝繭釐清問題，用細膩而堅韌的方式協助家庭重新建立生活秩序。資深社工蘇鈺慧則被比喻為「鋼鐵俠」，長期陪伴失依少年，面對孩子的創傷與偏差行為，以專業與耐心守護，陪伴他們一步步走向穩定人生。

在行政與資訊系統方面提供強力支援的事務員沈建儀，也獲得熱心服務獎肯定。陳燦勳形容她就像「綠巨人」，雖不在第一線社工服務，但在資訊與行政支援上扮演重要角色，讓社工能專心投入服務工作。

家扶中心主任廖志文表示，社工沒有披風，也沒有超能力，但總是在最需要的時刻出現。他也感謝主委與副主委長期支持社工團隊，期盼透過表揚活動鼓勵同仁持續投入助人工作，陪伴更多孩子與家庭在人生道路上找到希望與力量。

▲雲林家扶中心表揚6名社工與行政人員，肯定長年守護弱勢家庭的付出。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲獲獎人員化身超級英雄角色，象徵社工守護兒少與家庭的重要力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雲林家扶中心社工弱勢

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

