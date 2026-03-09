　
杉林溪遊園車墜谷前營運正常　駕駛無類似事故紀錄

▲杉林溪驚傳巴士墜谷事故。（圖／翻攝自Threads／peng840406）

記者周湘芸／台北報導

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天下午發生遊園巴士墜谷意外，造成1死6傷。觀光署表示，該車輛事故前營運正常，駕駛過去無類似事故紀錄，已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施以強化遊客安全。

今天下午有民眾目擊杉林溪自然園區遊園巴士墜落3、40公尺山谷，車上司機連同乘客共有8人，其中，1名乘客不幸罹難，6人輕傷送醫。

觀光署表示，初步了解此次事故車輛出廠年份為民國109年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄。

觀光署指出，園區內遊園車行駛於園區內部道路，依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包括業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；其中定期檢查由南投縣政府辦理，每年上、下半年各檢查一次。

觀光署強調，目前事故原因仍由檢警相關單位調查釐清中，將持續配合調查，並已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施以強化遊客安全。

觀光署也說，駕駛目前仍在加護病房治療，其餘6名受傷遊客狀況穩定。事故發生後，園區已全面暫停全區遊園車營運，並完成事故現場封閉管制，同時於園區入口及官方網站公告相關資訊，後續將全力協助家屬處理相關事宜。

更多新聞
杉林溪遊園車墜谷1死7傷　彰化5姊弟開心出遊變調

杉林溪遊園車墜谷1死7傷　彰化5姊弟開心出遊變調

南投縣知名景點杉林溪森林遊樂區今（9）日中午發生一起重大意外，一輛滿載乘客的遊園巴士不明原因失控，墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷的慘劇。傷者中有一行5人是來自彰化埔心的吳姓姊弟檔，原本開開心心出遊，沒想到一場車禍讓全家陷入愁雲慘霧，其中排行老么的54歲弟弟傷勢最重，當場「腳斷掉」需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。醫院救治。

杉林溪遊園車墜谷「緊急封閉管制」　觀光署：釐清原因前全面停駛

杉林溪遊園車墜谷「緊急封閉管制」　觀光署：釐清原因前全面停駛

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

滯留杜拜275台人搭阿聯酋返台　觀光署接機送平安酥

中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

